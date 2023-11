Grešna kozla sta Suzana in Marcel, slednji je ob izboru otrpnil

Alen Ploj je za grešno kozo imenoval Suzano Bajrić, družina pa je za drugega grešnega kozla na tajnem glasovanju izbrala Marcela Verbiča. Izid glasovanja je presenetil klan Žana Simoniča in na posestvu povzročil pravo zmedo.

Alen za grešno kozo določi Suzano Alen Ploj je kot novi glava družine moral določiti prvega grešnega kozla. Odločil se je za Suzano Bajrić, kar je Tim Novak komentiral: "Pa ne Suzi, naša Julija. Uboga. Upam, da je ne bo naš Romeo preveč pogrešal." Ideja, da naj bo Suzana grešna koza, je zrastla prav na njegovem zelniku. Žan Simonič pa je bil presenečen, spraševal se je, zakaj se je to zgodilo in ali je šlo za kakšno prevaro. Obenem pa je bil prepričan, da je dva koraka pred vsemi ostalimi tekmovalci.

Patricija na zaslišanju Suzana je povedala, da je samota zanjo dobrodošla, saj se bo lahko učila Pratiko, malo potelovadila in se umaknila od vseh tekmovalcev. Je pa skupaj z Žanom in Matejo Šereg zaslišala Patricijo Virant glede izbora prvega grešnega kozla, saj je Alen najprej želel izbrati Marcela Verbiča. Mateja je Patriciji dala vedeti, da bo, če ne bo sledila njihovemu načrtu in ne bo glasovala za Nušo Maloprav, sama postala druga grešna koza. Patricijo je to bolelo: "Nikoli nisem imela tu pravih zaveznikov oziroma pravih prijateljev, ki bi me hoteli že od začetka s seboj popeljati do konca. Zdaj, na sredini, me pa vsi potrebujejo, da bi sami prišli dlje."

Suzana si želi dvoboja z moškim Naslednji dan se je Suzana strinjala, da bi morale ženske začeti držati skupaj, da bi imele proti moškim več možnosti. Suzana je tudi povedala, da želi za drugega grešnega kozla moškega: "Če že grem ven, da naredim neko korist." V primeru njene zmage bi zato ta teden bil na sporedu moški dvoboj. Z Žanom sta se dogovorila, da bo njihov klan glasoval za Franca Rajšpa. Marcel otrpne, ko je izbran za drugega dvobojevalca Družina je izbirala drugega grešnega kozla, glasovanje pa je bilo tajno. Za Franca so glasovali štirje tekmovalci, za Marcela pa pet tekmovalcev, zato je slednji na svoje veliko presenečenje postal drugi grešni kozel. Marcel: "To pomeni, da nas je nekdo izdal in da bo, takoj ko ga odkrijemo, na tapeti." To sta bili Patricija in Mateja, ki sta povzročili pravo zmedo v Žanovem klanu. Suzana pa se je veselila, saj si je v resnici želela dvoboja z Marcelom. Nuša je komentirala, da je tokrat Žanov klan dobil bumerang.

Žan sumi Matejo in Suzano Žan je po glasovanju povedal, da tudi Suzani ne verjame povsem, da je svoj glas namenila Francu. Odločil se je, da bo o zadevi razčistil s Patricijo in Matejo, zdelo se mu je, da sta krivi kar obe. Patricija Žanu ni priznala, da je glasovala za Marcela. In očitno je bila prepričljiva, saj je tekmovalec sumil Matejo in Suzano. Sklepal je tudi, da mu Suzana ni upala povedati, da si želi dvoboja z Marcelom, ki se ji zdi bolj neroden. Marcel pa je bil prepričan, da bo Suzano z lahkoto premagal. Marcel: "Jaz sem vedno pripravljen na te mini boje. Tu bom vse ven pometal." Žan dobi pismo Žan je zvečer dobil pismo glede prednosti, ki si jo je priboril v areni. Skrivala se je v priloženi ovojnici. To bi lahko predal enemu izmed grešnih kozlov, lahko pa bi jo zadržal zase. Žan se je spraševal, kakšna prednost bi to lahko bila. Premišljeval je o tem, da bi ovojnico predal Suzani, premišljeval je tudi o tem, da bi pomagal Marcelu. Kako pa se bo odločil na koncu?

Kmetija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 21.15 na POP TV, vsako oddajo pa si lahko ogledate dan prej na VOYO.