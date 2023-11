Žan in David sta grešna kozla, pomerila se bosta za imuniteto

Patricija Virant je za prvega grešnega kozla določila Žana Simoniča, drugi je po tajnem glasovanju družine postal David Peter Sekirnik. Tekmovalca se bosta borila za imuniteto, poraženec pa bo moral v areno.

'Raje živim en dan kot lev kot pa vse življenje kot ovčka' Patricija Virant je tekmovalcem povedala, da je dobila zelo nehvaležno nalogo, saj mora izbrati grešnega kozla. Moške na posestvu je najprej vprašala, ali se kdo javi, in dodala: "Tako da, fantje moji, potrudite se danes, da boste pridni, drugače vam bo trda predla." Zdelo se ji je, da je najbolj strah Marcela Verbiča, ki pa je povedal, da se ne bo nikomur prilizoval: "Raje živim en dan kot lev kot pa vse življenje kot ovčka."

Prvi grešni kozel Žan dobi še večjo motivacijo za boj Patricija je že med posvetom z Matejo Šereg namignila, da bo izbrala enega izmed močnih konkurentov na posestvu. Zvečer je nagovorila tekmovalce: "Vem, da me boste nekateri zasovražili, mogoče že danes, mogoče jutri. Ampak nekoga sem morala izbrati." Marcelu je povedala: "Ti si postal najboljša prijateljica moje Mateje, tako da tebe ne morem izbrati." Timu je povedala, da je bil že v šotoru, zato mu je prihranila vlogo grešnega kozla. Izbrala je Žana: "Ti, se mi zdi, da boš najlažje prestal hlevsko intimo." Žan: "To pa ni hec. Mogoče je pa to ena velika prednost. Bomo videli, kaj se bo še zgodilo." Napovedal je, da verjetno ne bo toliko sodeloval pri nalogi in da se bo raje posvetil Pratiki.

Žan je v hlevu izvedel, da bo drugega grešnega kozla izbrala družina brez glave. Grešna kozla se bosta spopadla na trgu, zmagovalec dobi imuniteto, poraženec pa postane prvi dvobojevalec. Tekmovalec se je odločil, da ne bo hodil v hišo in da se bo posvetil sebi ter umiril misli. Žan: "In s polno paro naprej v tekmovanje." Žan: "Meni je ta vloga dala še večjo motivacijo, da jih nabijem vse, pa pošljem domov enega za drugim." Ponoči si je ob sebi samo želel Suzano, a tekmovalka ni prišla na obisk. Drugi grešni kozel je David, nad Žanovim glasom ni bil navdušen Družina je še isti dan glasovala za drugega grešnega kozla. Glasovanje je potekalo anonimno, največ glasov pa je dobil David Peter Sekirnik. Slednji se je čudil, saj je bil mnenja, da z nikomer ni prišel v konflikt in nikomur ni nič naredil. Sotekmovalce je opisal kot hinavce in zahrbtneže. Toda Davida je izbral tudi Žan, ki si ga je zaželel v hlevu, saj po njegovem mnenju nima skrivnosti in ne igra podle igre.

David ni bil najbolj navdušen, ko je prišel v hlev. Žan: "Treba mu je razložiti stvari." Povedal mu je, da je bolje biti drugi grešni kozel kot drugi dvobojevalec. David: "Žanko je vedno en korak pred sistemom. Recimo, da na tri četrt kupim to njegovo pojasnilo." Tudi on se je odločil, da ne bo sodeloval pri tedenski nalogi. A sta si grešna kozla kmalu premislila in sta se odločila, da bosta pripomogla k nalogi. Kmetija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 21.15 na POP TV, vsako oddajo pa si lahko ogledate dan prej na VOYO.