Hladen sprejem za Polono, poraženko tokratnega dvoboja

V tokratnem dvoboju je bila močnejša Romana, ki je iz arene prišla odločena, da ne bo več igrala žrtvenega jagnja. Polona se je nerada preselila v hišo v gozdu, a je hkrati aktivno začela pripravljati načrt, kako bi se znebila Ambroža in Nine.

Romana ne želi biti več žrtveno jagnje Polona je bila mnenja, da so jo tekmovalci poslali v kajžo, ker se bojijo njene taktike. To po njenem mnenju še najbolj velja za Aljaža in Lino, pa tudi za Gina in Tjašo, ker jima Aljaž to narekuje. Romana pa ni našla odgovora na vprašanje, zakaj jo tekmovalci ves čas pošiljajo v areno. Romana: "Seveda ne bosta šli Tjaša ali pa Lina v dvoboj." Nakar se je odločila: "Če pridem nazaj na posestvo, se bom pogovorila in jim povedala, da ne želim biti več žrtveno jagnje."

icon-expand Romana je ugotovila, da je žrtveno jagnje na posestvu. FOTO: POP TV

‘Kdorkoli bo prišel, bo tudi šel’ Stanka se je že veselila ženske družbe pri zajtrku in večerji. Anže je povedal, da je vseeno, katera tekmovalka bo prišla, saj bo Ambrož eno ali drugo vrgel ven. Ambrož je to potrdil: “Vsekakor, kdorkoli bo prišel, bo tudi šel.” Po posestvu pa so se že širile govorice, da naj bi si Romana želela v hišo v gozdu. Tako je Tjaša pripovedovala Lini, a je ta slišala nekaj drugega, namreč da Romana ne želi biti vmesen člen med Ambrožem in Nino. Slednja se je medtem hudovala na Polono, ki svojega kamenčka ni dala njej, da bi lahko šla v dvoboj in se pridružila Ambrožu.

icon-expand Če bi v gozd prišla Nina, bi verjetno razmišljal povsem drugače. FOTO: POP TV

Karin se želi znebiti Aljaža Karin je poskušala prepričati Tjašo, da bi izločili Aljaža in s tem Ginu in Tilnu podaljšali bivanje na posestvu. Tjaša: “Samo jaz mu ne morem dati kamenčka.” Se je pa zavedala, da imata z Ginom veliko zaveznikov, nazadnje se jim je pridružil Mattia, ki se je odmaknil od Nine: “Ta ženska te dela neumnega. Ko jo poslušaš, se ti kisajo možgani ... Vsako minuto, ki jo preživim z njo, izgubim na tisoče sivih celic.”

icon-expand Karin bi v dvoboj poslala Aljaža. FOTO: POP TV

Polona in Aljaž iskrena drug do drugega Karin je v areni pojasnila, da Nine niso poslali v dvoboj, ker bi se lahko v gozdu povezala z Ambrožem. Nina je povedala, da jo je Polona razočarala, ker se je javila za prvo dvobojevalko. Namignila je tudi, da si Romana želi v hišo v gozdu. Polona je nato izpostavila, da je v areni zaradi Aljaževega maščevanja, kajti v preteklem tednu je ona njega poslala v dvoboj. Aljaž je to potrdil, a poudaril, da se na koncu vsak tekmovalec odloči zase.

icon-expand Aljaž ni skrival svoje taktike. FOTO: POP TV

Romana je izbrala dvoboj v moči Dvobojevalki sta se pomerili v igri Vodonoša. V njej morata tekmovalca na svojih ramenih prenašati vodo z ene strani arene, skozi labirint, na drugo stran in napolniti vodni stolpec. Poln vodni stolpec se prevaga in osvobodi kovinsko kroglo, ki razbije pokrov zaboja, v katerem se skriva kladivo. S kladivom morata tekmovalca za konec zabiti žeblje in razbiti ploščice pod mizo.

icon-expand Natalija Bratkovič FOTO: POP TV

Romana premaga Polono Pri prvem poskusu sta tekmovalki dolgo iskali pot skozi labirint, zato so se jima vedri izpraznili in sta se morali vrniti po vodo. Pri drugem poskusu je Polona izgubila eno vedro, nekaj časa je zapravila tudi z iskanjem le-tega, zato je bila Romana v prednosti. Slednja je prednost tudi ohranila in njena tehtnica se je prevesila prva. Polona je obstala na mestu, ko je njena nasprotnica zabila vse žeblje in postala zmagovalka dvoboja.

icon-expand Zadovoljstvo po dvoboju FOTO: POP TV

‘Zdaj pa pazite, kdo gre naslednji teden v dvoboj’ Polona je vprašala voditeljico Natalijo Bratkovič, če mora nujno v gozd, in njen odgovor je bil kratek in jedrnat: “Obvezno.” Romana pa se je pridružila sotekmovalcem, rekoč: “Zdaj pa pazite, kdo gre naslednji teden v dvoboj.” Natalija je članom družine še povedala: “Če morda mislite, da vaši medsebojni odnosi v igri za glavno nagrado nimajo neke pomembne vloge, potem predlagam, da dobro premislite še enkrat.”

icon-expand Polona se je nerada preselila v gozd. FOTO: POP TV

Hladen sprejem za Polono Po dvoboju so se člani družine šli zabavat, a jih je Franc spomnil, da bi morali na travnik obrniti mrvo. Ko so mu rekli, naj se sprosti, je vztrajal pri svojem in jih dobesedno nagnal na travnik. Polona se je medtem pridružila trojici in Ambrož je ni bil najbolj vesel. Povedal ji je, da v gozdu veljajo njihova pravila, in če bo razkrivala informacije, bo šla domov.

icon-expand Hladen sprejem FOTO: POP TV

Polona nadaljuje s taktiziranjem Polona se je nato pogovorila s Tadejem in mu zaupala, da Nine ne bo imenovala za glavo družine. Odločila se je imenovati njega. Polona: “Jaz sem z Nino zaključila.” Povedala je, da ji gre na živce tako ona kot Ambrož in da bo poskušala oba spraviti iz igre. Tadeju je naročila, da naj poskrbi za to, da ga bodo člani družine ubogali, pa tudi za to, da bosta šla v dvoboj Aljaž in Tilen. Kasneje je zaupala Stanki, da bo imela vsak teden imuniteto, saj družini predstavlja najšibkejši člen. Z Anžetom sta med pogovorom na štiri oči hitro prišla do zaključka, da se bosta znebila Ambroža. Anže: “On širi laži o meni v obupanih poskusih, da bi razdrl neke moje vezi, moja zavezništva.”

icon-expand Ali bo Tadej končno prišel na svoj račun? FOTO: POP TV

Nina se počuti izdano Nina je Ambrožu povedala, da se je skregala z Mattio in da sta jo razočarali tudi Romana in Polona. Nina: “Počutim se izdano s strani nekih zaupnic in kvazi prijateljic od prej.” Ambrožu je še povedala, da je Romana namenoma izdala njihovo skrivnost. Ambrož je bil presenečen, upal je, da bo njegovaa Nina zdržala med volkovi na posestvu.

icon-expand Nina se počuti izdano. FOTO: POP TV

Poloni se zdi, da Nine ne pozna več Tadej je Poloni k ograji prinesel mucka in ji povedal, da Nina ni bila za to, da bi se znebili Aljaža. Tekmovalec naj bi ji namreč obljubil zaščito, kar je Polono strašno presenetilo. Ugotavljala sta, da jo je Ambrož resnično ovil okoli prsta. Polona: “Za moškega, ki ga poznaš en mesec, od*** vse ostale, to ni za nikamor.” Zdelo se ji je, da Nine ne pozna več.

icon-expand Polona je postala kritična do Nine. FOTO: POP TV

