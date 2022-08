Hladen tuš za družino, s kravami si bodo delili hlev

Po zmagi v prvem boju se je v hišo vselila družina, ki jo vodi glava Aleš Kozic. Druga družina, katere glava je Maja Triler, bo morala živeti v hlevu. Gospodarica Nada je obema družinama naložila prvo nalogo, ki jim že povzroča različne težave. Odvilo se je tudi napeto srečanje izzivalcev in članov Aleševe družine.

Velika nevarnost na kmetiji "Letos na kmetiji preži velika nevarnost", je uvodoma povedala voditeljica resničnostnega šova Kmetija, Natalija Bratkovič. Kaj to pomeni, so gledalci izvedeli v nadaljevanju oddaje. Pred tem se je predstavila četverica, ki jo gledalci že poznajo. Dva sta tekmovalca prejšnje sezone Kmetije, to sta Aljaž Pušnik, ki se želi letos pokazati v pravi luči, ter Karin Lipovnik, ki tokrat želi zmagati. Poleg njiju četverico sestavljata še Aneta Andolini in Tom Zupan. "V prejšnji oddaji sem bila eksplozivna, konfliktna. Letos bo malo drugače. Mislim, da bo potrebnega veliko več truda, da me bodo spravili na to pot," je povedala Aneta. Na svojo z leti pridobljeno modrost pa v tekmovanju računa Tom.

icon-expand Letos ne bo milosti za tekmovalce. FOTO: POP TV

Za tekmovalce ne bo milosti Tekmovanje se bo v novi sezoni odvijalo na novi kmetiji in bo verjetno najtežje doslej. Natalija Bratkovič: "Vračamo se v čase, v katerih so živeli skromno in je bilo treba garati za čisto vsak košček kruha." Dve družini se bosta morali torej dokazovati s trdim delom. Ena družina bo živela v malce večjem udobju, v skromno opremljeni hiši. Znajti se bo morala brez hladilnika, pečice ali drugih gospodinjskih aparatov ter brez tekoče vode. Druga družina bo spala v majhnem hlevu. Kot je ob začetku sezone povedala gospodarica Nada: "Življenje na kmetiji ni lahko." Napovedala je, da bodo tekmovalci morali dati vse od sebe in da bo dela na pretek. Z Natalijo sta sklenili dogovor, da letos za tekmovalce ne bo milosti. Izzivalci si bodo morali priboriti drugo priložnost Četverica že znanih obrazov, Aljaž, Karin, Aneta in Tom, v igro vstopajo kot izzivalci in ne kot člani družine. Prvo priložnost so namreč že izkoristili, drugo si bodo morali priboriti. Njihova prva naloga je bila, da pozorno spremljajo tekmovalce. Med njimi je Manja Šernek, ki se je gledalcem predstavila v Ljubezni po domače. Manja: "Jaz sem tukaj, da pokažem svojo kmečko plat. In mojih fancy' stvari ne bom več potrebovala." Jan Zadravec pa bo težko preživel brez telefona, ki ga ima v roki, kot je povedal, kar 15 ur na dan.

icon-expand Izzivalci Tom, Karin, Aneta in Aljaž FOTO: POP TV

Dve družini, dve glavi Natalija je tekmovalce pozdravila v areni, kjer so morali, razdeljeni v dve skupini, določiti vodji. Prva skupina je za glavo družine hitro določila Aleša Kozica, ki je bil mnenja, da so tekmovalci v njem prepoznali delavnega, poštenega in iznajdljivega človeka. Druga skupina se je odločila za žensko glavo družine, Majo Triler. Slabo smo začeli' Izzivalci so medtem prebrali navodila, ki veljajo zanje. Živeti morajo v gozdu, vstop na posestvo je zanje strogo prepovedan. Enkrat na dan lahko gredo na trg po vodo, pristop k dvobojevalcem pa je strogo prepovedan. Aneta je upala, da je vrt zunaj območja, na katerega ne smejo. Najbolj se je namreč bala, da bi bila lačna. Kasneje je res šla na vrt in začela nabirati zelenjavo. Aljaž je komentiral: "Slabo smo začeli." Računal pa je, da bo slabemu začetku sledil dober konec.

Aleševa skupina si pribori bivanje v hiši, Majina mora v hlev Družini sta si usodo zapečatili s prvim pomembnim bojem. Zmagovalcem se je namreč obetalo udobje hiše, poražencem pa sobivanje s kravami v hlevu. Glavi družin sta morali določiti člane, ki bi se najbolje odrezali v treh fazah boja. Aleš je za prvo fazo izbral Moniko Nastjo Sotenšek in Damijana Forjaniča, Maja pa Ivana Šmerguta in Andreo Libič. Moška sta na svojih ramenih tekmovalki prinesla do zavezanih veder. Ko sta jih odvezali, so morali tekmovalci v drugi fazi boja s pomočjo veder napolniti posodi. Jan Zarnik, Valerija Ogulin, Danijela Medenjak in Jožica Jurjevčič so se trudili za Aleševo skupino, Vladislav Antić, Manja, Peter Schweitzer in Jan pa so dali vse od sebe za Majino skupino. Slednji so bili hitrejši in njihova tehtnica se je hitreje prevesila. V tretji fazi sta se z labirintom spopadli glava družine Maja in Karin Štangelj. Ko se je premaknila tudi tehtnica Aleševe družine, sta v tretjo fazo boja vstopila glava družine Aleš in Denis Kunštek. Tekmovalca sta uspela nadoknaditi zamujeno in sta prva spravila kroglo v košaro. Natalija je bila navdušena nad borbenostjo in željo po zmagi, ki so jo pokazali tekmovalci. Aleš se je nato s svojo družino odpravil v hišo, Maja pa je morala s svojo družino v hlev.

icon-expand Aleš in člani njegove družine so slavili prvo zmago. FOTO: POP TV

Navdušenje in negodovanje Medtem ko je bil Aleš navdušen nad hišo, ki se mu je zdela luksuzna, so nekateri člani družine pričakovali več. Monika: "Če je že tu tako, ne vem, kako je šele v hlevu. Katastrofa." V hlevu je Manja naštevala, da lahko v notranjost prinaša dež, da je po tleh slama, krave pa so povsem blizu: "Derejo se non-stop. Smrad. Katastrofa." A se je kasneje tolažila z mislijo, da je preizkušnja dobra za njeno osebnostno rast. Karin je bila optimistična: "Mislila sem, da bo še hujše ... Bomo že nekako preživeli." Družino v hiši je prav tako čakalo neprijetno presenečenje, ko so ugotovili, da na posestvu ni tekoče vode.

icon-expand Majina družina bo morala spati v hlevu. FOTO: POP TV

Predaja kmetije in prva naloga Gospodarica Nada je glavama družin predala kmetijo. Izrazila je željo, da bi lepo skrbela zanjo, saj ji veliko pomeni. Tekmovalci bodo morali vzdrževati vrt, na katerem imajo obilje hrane. Nada: "Če boste pravilno in vse uporabili, ne boste lačni." Skrbeti morajo tudi za kravici Cico in Mico, ki jim bosta dajali mleko. Nada je med predajo opazila, da ima Maja na ustih velik nasmešek: "Ne vem, če bo čez teden dni še takšen." Glavama družine je še povedala, da bodo morali opravljati enake naloge, vsaka družina na svojem posestvu. Prva naloga je bila izgradnja oz. postavitev vhoda, skozi katerega se bo gospodarica pripeljala s traktorjem. Drugi del naloge je bila izdelava naravnega hladilnika oz. zemljanke. Ta mora biti dovolj velika, da bodo lahko vanjo pospravili vso hrano. Nada: "Letos ne bo nikomur nič podarjeno, vse si bo treba krepko prislužiti."

Napeto srečanje Damir in Monika sta odkrila šotor v gozdu. Opazila sta, da ni prazen, in odločila sta se, da z novico seznanita ostale člane svoje družine. Ko so se prvič srečali pri vrtu, sta jim Tom in Aljaž povedala, da ne smejo hoditi tam okoli. Na vprašanje, kdo sploh so, jim Tom ni želel odgovoriti. Jan: "Potem te ne bom poslušal." Izzivalci pa so vztrajali, da bodo tekmovalci s tem škodili samim sebi. Toda Jan se je spomnil, da lahko hodijo po urejenih poteh, in tudi Valerija izzivalcem ni verjela niti besede. Glava družine Aleš je bil zaradi sosedov v skrbeh, vsi pa so pričakovali, da imajo nekakšno nalogo.

icon-expand Vladislav in Jan sta se bolj kot za nalogo trudila za Karin. FOTO: POP TV

Vse za Karin Vladislav je imel težave s kopanjem zemljanke, saj se je njegova koncetracija porazgubila v bližni postavne Karin. Vladislav: "Če bo Karin vzela lopato in bo kopala, naloge zagotovo ne bomo naredili. Nobeden. Ker bomo vsi njo gledali, 100-odstotno." Jan je povedal, da sta najtežji stvari, ki ju je dvignil v svojem življenju, miška in tipkovnica. Zato si je s krampom pridelal več žuljev. In očitno ima Karin že najmanj dva oboževalca. Jan: "Kaj vse naredimo za punce. Še posebej za Karin."