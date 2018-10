Hud spor v hiši: Kdo laže, kdo igra?

Od začetka se je zdelo, da se letošnji tekmovalci razumejo odlično in da jih nikakršen spor ne more ločiti. A temu ni tako. Franko in Aneta sta s svojim sporom sotekmovalcem dokazala, da imata neporavnane račune še iz časa Surviverja, kjer si prav tako nista bila najbolj naklonjena. Jabolko spora? Skrita pratika.

AnetainFranko sta se sprla zaradi ene od dveh pratik. Nekdo jo je namreč skril. "Moje stvari so tukaj, moja postelja je tam, pojdi in preveri,"je Aneta rekla Franku, ta pa jo je prosil, če je lahko malo tiho, medtem ko on govori: "Ne, ne bom tiho, ker te imam poln k***c!" mu je zabrusila Aneta. Aneta je v sporu povedala, da jo je vedno delil s sotekmovalci in Franka obtožila, da se sam v takšnem primeru ni obnašal tako viteško: "Vsak, ki me je prosil za pratiko, sem rekla, tukaj jo imaš. Kaj pa ti? Zapreš se v sobo in ne daš nikomu pratike!" Franko je to zanikal, njuni sotekmovalci pa so ob vročem sporu obnemeli in ju opazovali.

Franko je Aneto označil za drama queen. FOTO: POP TV

"To sem čakal. Dosti prej se je zgodilo, kot sem mislil. Takoj se je začela kregati za brez veze,"je Franko mirno povedal v izjavi, Aneta pa je besnela: "Tako sem jezna ... prekovala bi ga! Vrat bi mu zavila." Franko pa trdi, da Aneta preveč dramatizira, da točno ve, kaj dela, da igra in da upa, da bodo to videli tudi ostali stanovalci letošnje Kmetije. Prišli so celo na idejo, da bi pratiko raztrgali in razdelili na več delov, a je načrt hitro padel v vodo, saj so bili tekmovalci proti predlogu.

Aneta meni, da se je Franko odločil, da jo očrni pred sotekmovalci. FOTO: POP TV

Nik se je med sporom smejal in rekel: "Kakšni pajaci!"Luka pa je zmedeno pogledoval od enega do drugega in se spraševal, kaj se dogaja: "Saj ne vem, kdo je boljši igralec? Ali ti igraš ali pa Franko. Res, ne vem več." Na koncu je pratiko čisto slučajno našla Zdenka na vrhu omare v kopalnici, a to problema ni rešilo. Še vedno ni jasno, kdo jo je skril in zakaj. So se začela prva metanja polen pod noge?