Hud udarec za oranžne, Tamara gladko premagala Ines

'Če vi ne boste delali, jaz ne bom kuhala'

Medtem ko je Marcel po Tamarini zmagi dobil dodatno motivacijo, so jo oranžni skoraj izgubili. Maja Triler je povedala, da ne bo kuhala, saj vsi člani družine niso bili za to, da bi se sploh še trudili s tedensko nalogo. Maja: "Če vi ne boste delali, tudi jaz ne bom kuhala." Igor je vzrojil, češ kaj se jezi nanje, in ali so ji kaj naredili. Ni mu bilo všeč, ker je prišlo do napetosti, poudaril je, da se morata z Žanom Hronekom pripravljati na areno, namesto da razčesavata volno. Maji je navrgel: "Znam jaz kuhati malo bolje, kot ti." A so si Igor, Boris in Žan kasneje premislili in se le lotili ustvarjanja.