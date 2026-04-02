Igor Francu: Igraš umazano igro in nimaš čistih računov

Podle igre

Kraja cekinov, ki jo je zakrivil Jan Zore, je očitno povezala Igorja Mikiča in Pio Filipčič. Igor: "Vedno bolj se igra zaostruje, vedno šibkejši so naši odnosi, ker bi mnogi marsikaj naredili za zmago, kar je proti mojim moralnim načelom. Jan si je zlatnike kar prilastil s krajo, to se ne dela." Pii je pripomnil, da se nekateri tekmovalci bojijo arene in bi naredili vse, da pridejo čim dlje brez boja. Pia: "Vedela sem, da sem tu med kar veliko pokvarjenimi ljudmi, da vsi igrajo neke podle igre, ampak da tako odkrito igrajo podle igre, je zame pa res že malo preveč." A je bila previdna, saj je sumila, da je Igor prijazen do nje zaradi bližajočega se izbora prvega dvobojevalca.

Žan proti Pii

Pia se je kmalu zatem sporekla z Žanom Zoretom, ki je bil do nje nesramen. Pia: "Ti se z mano ne boš tako pogovarjal. Kdo pa misliš, da si?" Pia je odšla, Žan pa je sosede začel prepričevati, da so kopico postavili na napačnem mestu. Jan Zore se je zato začel jeziti na Pio, češ da si ni dobro zapomnila navodil. Igorja je zmotilo, ker se je Jan zadrževal pri modrih in jim je vse verjel. Rekel mu je, naj prestopi k njim, Jan pa je izjavil, da ne bodo več delali.

Dejan je prvi dvobojevalec v hiši

Tokrat sta obe družini na isti dan izbirali prvega dvobojevalca. Gregor Merdaus je glasoval za Dejana Guzeja, Žiga Florjan Sedevčič se je odločil za Alenko Weiss. Urška Gros je glas namenila Dejanu, Žan mu je dal še svoj glas, tako je Dejan po pričakovanjih postal prvi dvobojevalec. Ker v areni še vedno velja pravilo istega spola, bo svojega nasprotnika lahko izbiral samo med moškimi v družini.

Dejan Guzej je prvi dvobojevalec v modri družini.

Igor: Igraš umazano igro

Družina v hlevu tudi pred Natalijo Bratkovič ni razčistila ničesar glede kraje zlatnikov. Ema Dragišić je glasovala za Igorja, saj si ni želela znova v dvoboj. Jan je glasoval za Aleksandro April, Juš Čop prav tako. Franc Vozel je nato presenetil z glasom za Igorja, Pia je storila enako, da bi zaščitila tekmovalke. Igor je Francu povedal, da je velika lisica. Razkril je, da je on predlagal krajo zlatnikov. Igor: "Sem mislil, da si večji mož, kot se pretvarjaš, da si." Dodal je, da se ne boji arene in ponovil, da mu lojalnost in delo veliko pomenita. Franc je poudaril, da je pošten in da opravlja tedensko nalogo, Igor pa je komentiral: "Vsi dobro vemo, da si najbolj priden in da si deloholik, ampak nisi pa pošten. Igraš umazano igro in nimaš čistih računov."

