La Toyi se bo dvignil pritisk: Kdo si pa ti, da bi to govorila?

Ema Dragišić in La Toya Lopez bosta poskrbeli za buren izbor prvega dvobojevalca v hlevu. La Toya se bo jezila, ko bo izvedela, da bi Ema za drugo dvobojevalko izzvala njo. La Toya: " Takoj ima piko na meni. " Ema: " Ni res, ampak ne morem jaz dati Pie zdaj ven, ker je ona bolj pridna in več dela. " La Toya: " Kdo si pa ti, da bi to govorila? "

Napeto bo tudi zaradi tedenske naloge, ki se bo sprevrgla v hitrostno ribanje in vlaganje zelja. Dejan Guzej: " Franc je neomejeno živčen. " Člani Aleksandrine družine pa se bodo jezili, saj ne bodo imeli samokolnice, poleg tega jim modri ne bodo hoteli posoditi tehtnice.

Kmeta tedna Igor Mikič in Žan Zore sta za nagrado dobila vsak po 5 cekinov in na tržnici se ne bosta mogla upreti mamljivi ponudbi trgovke Urške, razvajanju v hišici na klancu. Tam ju čaka skrinjica s pismom in prvi v nizu namigov, ki ju lahko pripeljejo do bogatih nagrad.

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.