Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
'Igor je tisti, ki je ustrahoval ljudi, največ pojedel in nič delal'

Ljubljana, 24. 03. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Carmen Osovnikar

Stopila je iz svoje cone udobja in na Kmetiji zdržala dlje časa, kot je pričakovala, da bo. Carmen Osovnikar se je na koncu odločila, da bo dvoboj v areni predala in s tem Žanu avtomatsko podaljšala bivanje na Kmetiji. Ni pa vedela, da ne bo mogla izbrati glave družine, prav tako ni vedela, da bo sposobna z nohti dobesedno zariti v gnoj, sekati drva in da bo v šovu toliko ljudi, s katerimi nikoli več ne želi imeti opravka.

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Carmen Osovnikar smo spoznali v prvi sezoni šova Sanjski moški, kjer se je borila za srce Gregorja Čeglaja. Tam je bila prava Carmen - vedno urejena, v dolgih elegantnih oblekah, brezhibno naličena in vedno v visokih petah. Zdaj pa je stopila iz cone udobja ter se preizkusila v šovu Kmetija. Tudi tu je ostala zvesta sebi, vedno urejena in naličena, a to je šlo grozno v nos njenim sotekmovalcem. Njena pot se je končala na njeno željo, saj je bil čas, da posestvo zapusti.

'Vsi so pričakovali, da bom izbrala nekoga drugega'

Ko je bila izbrana za prvo dvobojevalko, se je odločila, da bo poskrbela za presenečenje. "Vsi so pričakovali, da bom izbrala Žiga ali Dejana, a sem se odločila, da jim bom malo zakuhala. Izbirala sem na podlagi tega, da se bom z osebo v kajži dobro počutila in da če pride do dvoboja, da mu prepustim dvoboj. Ostalim tekmovalcem ne bi predala boja in bi se borila na vse ali nič," je povedala o svoji odločitvi, da izbere Žana in nato šov prostovoljno zapusti. Tako je izgubila pravico do izbora glave družine, prav tako se ni imela možnosti vrniti kot porotnica, pa tudi posloviti se ni smela od članov družine. "To se mi je zdela res kruta kazen," je dodala, a poudarila, da odločitve ne obžaluje, saj je bila na Kmetiji dlje časa, kot je sprva načrtovala.

Gostja POPkasta je bila Carmen Osovnikar.
FOTO: Damjan Žibert

'Šibki ljudje se me bojijo'

Sotekmovalci so jo označili za manipulativno in tisto, ki ni delala nič. Bila jim je trn v peti tudi zato, ker je, kot pravi sama, ostala zvesta sama sebi. Močno jo je presenetilo, da jo je Gregor izbral za tekmico v areni, ker jo je videl kot najšibkejši člen. A ji tega pred prihodom Natalije ni upal priznati. "Vem, da sem močna ženska, močen karakter in šibki ljudje se me bojijo. To je samo dokaz več, da stojim za svojimi načeli, da ne odstopam in se ne pustim zmanipulirati," je komentirala omenjeno situacijo in dodala, da se tisti, ki so prišli v Kmetijo, niso zavedali, da je neumno najprej ven pometati šibke člene, saj bi si takšne moral prihraniti za konec, ker jih lažje premagaš. "Nekateri so to igro prevzeli preveč kruto. Če bi tam bili noži in sekire, bi jih metali v nas," je še prepričana.

'Ne vem, kaj ima Igor Mikič proti nam ženskam'

Na Kmetijo je vstopila kot prva gostja hiške na klancu, za njo pa se je na posestvo naselil Igor. Čeprav je delovalo, da bi bila lahko zaveznika, o njem ni imela dobrega mnenja. "Ampak od njega drugega, kot je bilo, ni bilo za pričakovati. Že v zadnji Kmetiji so se ga vsi bali, ustrahoval je ljudi, pojedel je največ in nič ni delal. Ne vem, kaj ima proti nam ženskam. Očitno so mu močne ženske, kot sem jaz, trn v peti," je povedala in razkrila, da jo je Igor blokiral na družbenih omrežjih. Pa ne le nje, temveč tudi Urško, pa še nekaj tekmovalk prejšnje sezone. "Nekaj je na tem, a se bom rajši ugriznila v jezik in ne bom povedala, kaj sem slišala," je nekoliko skrivnostno povedala. V šovu sta tako obstajala klan Carmen in klan Igor, saj so vsi fantje padli pod njegov vpliv.

Preberi še Carmen Osovnikar
Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Kakšen dogovor so imeli s člani družine, koliko so bili v resnici složni, zakaj je bila v času snemanja prepeljana v bolnišnico, česar na kameri ni bilo videti in zakaj je prepričana, da so bila na Kmetiji dvojna merila? Kaj svetuje prihodnjim tekmovalcem, kakšen odnos ima danes s Pio in Markom, kaj je bila njena največja napaka in kako bi primerjala šov Sanjski moški in Kmetija, je zaupala v zgornjem videu.

Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
kmetija tv oddaje carmen osovnikar dvboboj popkast pogovor
  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599