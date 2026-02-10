Naslovnica
Kmetija

Igor Mikič bo pridrvel na posestvo, Mark se bo prijel za glavo

Velenje, 10. 02. 2026 16.15 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Družina bo med hlapcema in deklama izbirala dvojico, ki se bo borila za imuniteto. Na posestvo bo prišel Igor Mikič, kar pa nekaterim tekmovalcem ne bo všeč. Zaradi pomanjkanja hrane in delitve dela bo v hlevu izbruhnil hud spor.

Če je bil prvi teden Kmetije pester, je drugi pester na kvadrat. Igor Mikič bo na posestvo prispel v svojem slogu, samozavestno in glasno: "Šmek je nazaj!" Toda nekateri tekmovalci ne bodo navdušeni. Mark Baržić se bo prijel za glavo: "A je to slučajno Mikič?" Igor: "Sem pa opazil eno stvar. Imajo enega hrošča, ki mi je takoj prišel pod kožo."

V tem tednu sta hlapca Mark in Jan Zore, dekli pa Nuša Šebjanič in Urška Gros. Družina bo med njimi izbirala dvobojevalca, ki se bosta pomerila v boju za imuniteto. Zvečer pa bo napeto v hlevu, kjer se bosta sporekla Nuša in Mark. Hlapec bo dekli naravnost povedal, da mu gre na živce. Nuša: "Vem, da sem bila vsem všeč, ko so pa začele te ljubosumne p... hoditi ena do druge, se je pa to začelo."

Mark Baržić, ko bo zagledal Igorja
Mark Baržić, ko bo zagledal Igorja
FOTO: POP TV

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

