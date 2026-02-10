Igor Mikič bo pridrvel na posestvo, Mark se bo prijel za glavo

Če je bil prvi teden Kmetije pester, je drugi pester na kvadrat. Igor Mikič bo na posestvo prispel v svojem slogu, samozavestno in glasno: "Šmek je nazaj!" Toda nekateri tekmovalci ne bodo navdušeni. Mark Baržić se bo prijel za glavo: "A je to slučajno Mikič?" Igor: "Sem pa opazil eno stvar. Imajo enega hrošča, ki mi je takoj prišel pod kožo."

V tem tednu sta hlapca Mark in Jan Zore, dekli pa Nuša Šebjanič in Urška Gros. Družina bo med njimi izbirala dvobojevalca, ki se bosta pomerila v boju za imuniteto. Zvečer pa bo napeto v hlevu, kjer se bosta sporekla Nuša in Mark. Hlapec bo dekli naravnost povedal, da mu gre na živce. Nuša: "Vem, da sem bila vsem všeč, ko so pa začele te ljubosumne p... hoditi ena do druge, se je pa to začelo."

Mark Baržić, ko bo zagledal Igorja FOTO: POP TV