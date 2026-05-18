Igor Mikič: Brata Zore sta izgubila glavo

'Sem ponovno samski'

Janu Zoretu je prijatelj med obiskom zaupal, da naj bi njegove sotekmovalke Nuša Šebjanič, Ema Dragišić in Lana Pečnik zakrivile, da ga je zapustilo dekle. Žan je razkril, da se je Janu to že zgodilo, zato z mamo njegovega otroka nista več skupaj. Jan: "Jaz sem kmetovalec Jan in sem ponovno samski. Zaradi Nuše, Eme in Lane, ki govorijo nekaj, kar ni res. Bomo videli po koncu Kmetije, kdo ima prav." Mnenja je bil, da bo njegovi najnovejši bivši enkrat žal.

Žan ni prepoznal Urške

Na posestvo je prišla Urška Gros, ki je komaj čakala, da objame Žana. Tekmovalec je sprva ni prepoznal, mislil je, da je prišla Aleksandrina hči Nina. Jan: "To je noro, brat ne prepozna Urške. Jaz sem vedel iz prve, da je ona. Tudi Franc ne ve." Ko je Žan dojel, da je prišla Urška, je bil presenečen in vesel: "Zelo je lepa." Ko je pripovedovala o čustvenem obdobju, ki ga je imela za seboj, jo je samo gledal. Kasneje sta se umaknila v hlev, zato da sta se lahko v miru pogovorila. Žan: "Najlepše mi je bilo z Urško v hlevu, edino tukaj sem se lahko naspal ... Vsi trenutki z Urško so bili posebni, jih ne bi zamenjal nikoli." Pogrešal je njune pogovore, ona pa se je veselila skupnega življenja zunaj Kmetije. Skrbelo jo je le, če se bo potrudil za njun odnos. Franc ji je svetoval, da bo morala od začetka imeti trdo roko. Franc: "Zdaj ima priložnost, da ga stisne, da se pob' zresni. Jaz mislim, da je to zadnja možnost zanj, drugače bo zavozil."

Sta brata izgubila glavo?

Ko se je Urška poslovila, je Žan hotel oditi z njo. Žan: "Mislim, da sem jaz že dosegel svojo zmago z Urško." Jan: "Mora dati fant glavo na mesto. Zdaj se bori za Urško, tako da ne sme izgubiti fokusa." Igor pa je bil mnenja, da sta oba z Janom izgubila glavo. Igor: "Jan in Žan sta preveč plavala v morju taktik, zahrbtnosti, ljubezni in spletk, zato sta izgubila fokus na glavno nagrado, na zaklad. Jaz sem ta gusar, ki ga bo našel, vzel in jim lepo pomahal v slovo."

Aleksandrina hči pritegne Janovo pozornost

Aleksandra je dočakala obisk svoje hčerke Nine. Padli sta si v dolg objem, Jan pa je medtem ugotavljal, da je gostja zelo simpatična, a je s Frančevo pomočjo hitro izvedel, da ni samska. Mati in hči sta se umaknili na samo, saj je imela tekmovalka ogromno novic o dogajanju na posestvu in sotekmovalcih. Za konec ji je razkazala posestvo, nato pa sta Nino Jan in Igor zaslišala o mami. Aleksandra: "Jan, prste stran." Jan: "Saj sem samski zdaj." Ko je Nina odhajala, ji je Jan zaklical: "Super punca si!" Aleksandro je tudi kasneje spraševal o hčerki, a je tekmovalka povedala, da iz te moke ne bo kruha.

