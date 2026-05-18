Kmetija
Kmetija

Igor Mikič: Brata Zore sta izgubila glavo

Velenje, 18. 05. 2026 21.21

Su.S.
Kmetija 2026

Jan Zore je med obiski izvedel, da ga je zapustilo dekle, za zaplet pa okrivil tri svoje sotekmovalke. Pozornost uradno samskega tekmovalca je pritegnila Aleksandrina hčerka Nina. Žan Zore pa je dočakal obisk noseče Urške Gros, ki je sprva ni prepoznal, nato pa je hotel z njo domov.

'Sem ponovno samski'

Janu Zoretu je prijatelj med obiskom zaupal, da naj bi njegove sotekmovalke Nuša Šebjanič, Ema Dragišić in Lana Pečnik zakrivile, da ga je zapustilo dekle. Žan je razkril, da se je Janu to že zgodilo, zato z mamo njegovega otroka nista več skupaj. Jan: "Jaz sem kmetovalec Jan in sem ponovno samski. Zaradi Nuše, Eme in Lane, ki govorijo nekaj, kar ni res. Bomo videli po koncu Kmetije, kdo ima prav." Mnenja je bil, da bo njegovi najnovejši bivši enkrat žal.

Jan Zore: "Jaz sem kmetovalec Jan in sem ponovno samski."
Žan ni prepoznal Urške

Na posestvo je prišla Urška Gros, ki je komaj čakala, da objame Žana. Tekmovalec je sprva ni prepoznal, mislil je, da je prišla Aleksandrina hči Nina. Jan: "To je noro, brat ne prepozna Urške. Jaz sem vedel iz prve, da je ona. Tudi Franc ne ve." Ko je Žan dojel, da je prišla Urška, je bil presenečen in vesel: "Zelo je lepa." Ko je pripovedovala o čustvenem obdobju, ki ga je imela za seboj, jo je samo gledal. Kasneje sta se umaknila v hlev, zato da sta se lahko v miru pogovorila. Žan: "Najlepše mi je bilo z Urško v hlevu, edino tukaj sem se lahko naspal ... Vsi trenutki z Urško so bili posebni, jih ne bi zamenjal nikoli." Pogrešal je njune pogovore, ona pa se je veselila skupnega življenja zunaj Kmetije. Skrbelo jo je le, če se bo potrudil za njun odnos. Franc ji je svetoval, da bo morala od začetka imeti trdo roko. Franc: "Zdaj ima priložnost, da ga stisne, da se pob' zresni. Jaz mislim, da je to zadnja možnost zanj, drugače bo zavozil."

Sta brata izgubila glavo?

Ko se je Urška poslovila, je Žan hotel oditi z njo. Žan: "Mislim, da sem jaz že dosegel svojo zmago z Urško." Jan: "Mora dati fant glavo na mesto. Zdaj se bori za Urško, tako da ne sme izgubiti fokusa." Igor pa je bil mnenja, da sta oba z Janom izgubila glavo. Igor: "Jan in Žan sta preveč plavala v morju taktik, zahrbtnosti, ljubezni in spletk, zato sta izgubila fokus na glavno nagrado, na zaklad. Jaz sem ta gusar, ki ga bo našel, vzel in jim lepo pomahal v slovo."

Aleksandrina hči pritegne Janovo pozornost

Aleksandra je dočakala obisk svoje hčerke Nine. Padli sta si v dolg objem, Jan pa je medtem ugotavljal, da je gostja zelo simpatična, a je s Frančevo pomočjo hitro izvedel, da ni samska. Mati in hči sta se umaknili na samo, saj je imela tekmovalka ogromno novic o dogajanju na posestvu in sotekmovalcih. Za konec ji je razkazala posestvo, nato pa sta Nino Jan in Igor zaslišala o mami. Aleksandra: "Jan, prste stran." Jan: "Saj sem samski zdaj." Ko je Nina odhajala, ji je Jan zaklical: "Super punca si!" Aleksandro je tudi kasneje spraševal o hčerki, a je tekmovalka povedala, da iz te moke ne bo kruha.

Videosporočili namesto srečk

Igor in Jan sta na tržnici zavrnila posebno ponudbo prodajalke Urške. Lahko bi kupila pet srečk, ena izmed njih pa bi nekomu prinesla prednost na naslednjem mnogoboju. Igor: "Družina je na prvem mestu." Tekmovalca sta želela, da bi bil mnogoboj pošten za vse. Namesto srečk sta kupila videosporočili najdražjih, a je Franc povedal, da si svojega ne bo ogledal. Njegovo simpatično sporočilo so si zato ogledali vsi ostali, prav tako Igorjevega. Aleksandra: "Kako posrečeno sporočilo, prav vredno je bilo petih zlatnikov ... Res je bil z ljubeznijo narejen." Igor: "Tukaj sem ogromno dni z neznanimi ljudmi in lepo je videti domače, da me podpirajo, da mislijo name, da navijajo, ker zdaj bom to najbolj potreboval."

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Janševe drobtinice
18. 05. 2026 21.35
Kmeti...
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
Imate enega otroka raje kot drugega?
Do katere starosti je normalno, da otrok vidi starše gole?
Znana Slovenka prvič postala mamica
To je pričeska, o kateri govori ves internet
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
Njegovo srce je osvojila 26 let mlajša italijanska igralka
Kožni rak se pogosto začne tako
Fluorid v zobni pasti: nevarna kemikalija ali ključna zaščita?
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Računi za elektriko padajo – a le tistim, ki poznajo ta trik
Razhod, ki ga ni nihče pričakoval
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
Paris Hilton v najbolj vroči izdaji doslej
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom
Ja, Chef!
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
