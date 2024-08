Igor Mikič: Čas je, da me Slovenija spozna tudi v drugačni luči

Igor Mikič se je preizkusil že v številnih vlogah. Spoznali smo ga kot pevca, igralca, voditelja in manekena, letos pa se bo Ljubljančan pridružil pisani druščini tekmovalcev nove, že 11. sezone Kmetije . Igor: "Tudi samega sebe sem presenetil, ko sem sprejel povabilo v Kmetijo, vendar ne zaradi kmečkih vonjav, opravil in drugačnih razmer. To me je še najmanj skrbelo. Bolj me je skrbelo, kako bom shajal z ljudmi in se adaptiral na razne provokacije in nesoglasja." Novico, da se podaja na posestvo, je zaupal samo svoji mami in managerju: "Oba sta bila zelo presenečena in skeptična, ker Igor Mikič velja za modno ikono in definicijo urejenega moškega, vendar sem to odločitev sprejel, ker sem želel pokazati, da tudi mestnim fantom ni nič izpod časti delati in da se lahko kosamo s kmečkimi opravili. Čas je, da me Slovenija spozna tudi v drugačni luči, izven cone udobja. Vsaka izkušnja te nekaj nauči in utrdi, upam le, da ne bo preveč kreganja in spletkarij."

Dokazati želi tudi, da je vsak poklic cenjen, kar še posebej velja za kmete, brez katerih bi bili vsi lačni, pravi. Njihovo delo sam prav dobro pozna, saj oba njegova starša prihajata iz kmečkih družin. V otroštvu je tako nabiral izkušnje, za katere je danes še kako hvaležen. Igor: "Moja mama in oče sta oba odraščala na kmetiji, kjer so imeli krave, kokoši, prašiče, koze in ovce. Ko sva bila z bratom mlajša, sva vedno pomagala dediju grabiti seno, puliti plevel na vrtu, saditi krompir in obirati pridelke. Na kmetiji se vedno najde delo in babica nama ni pustila počivati. Babica je za praznike pekla domač kruh in potico in oba z bratom sva odraščala na domačem mleku. Takrat sem se upiral kmečkemu delu in me je bilo sram, vendar sedaj vidim, da me je ogromno naučilo in sem res hvaležen, da sem se dosti zgodaj naučil delovnih navad. Ne mečimo si peska v oči, da bom sedaj kupil traktor in njivo ter postal poljedelec, želim pa pokazati mladim, da je vsak poklic cenjen in da se z lastnimi rokami lahko ogromno naredi."

Igor, ki v Kmetijo prihaja po nova prijateljstva in izkušnjo, bi se rad naučil še kaj novega. Toda vsega se le ne veseli in to je delo v hlevu, brez česar pa žal ne gre. Igor: "Uhhhh. Vsem tekmovalcem bom dal vedeti prvi dan, da ko me kdo pošlje v hlev, bo nastal velik problem. Bivanja v hlevu se res ne veselim in upam, da ga preskočim, ker sta mi najbolj na svetu pomembna higiena in tuš s toplo vodo. Težko bi se sprijaznil s spanjem na senu ob družbi krave. Ponavadi mi družbo delajo srne. Pomanjkanje hrane bo tudi vplivalo na razpoloženje ljudi, zato se bomo morali naučiti biti strpni in razumevajoči. Parfum bom pa definitivno potreboval."

Igor Mikić: "Prepiri in drame prinašajo gledanost, kar me zelo žalosti. Raje bi videl, da ljudje delajo dobra dela in pomagajo drug drugemu ter učijo mlade o vrednotah in spoštovanju."

Kot tekmovalec se bo opiral na razmišljanje kitajskega generala Sun Cuja, čigar knjigo Umetnost vojne je prebral. S prepiranjem človeku predamo svojo moč in pokažemo svojo šibkost, pa je razmišljanje, ki napoveduje manj dramatičnih zapletov, ampak gledanost se lahko pridobi tudi na druge načine. Igor: "Prepiri in drame prinašajo gledanost, kar me zelo žalosti. Raje bi videl, da ljudje delajo dobra dela in pomagajo drug drugemu ter učijo mlade o vrednotah in spoštovanju. Za mene sreča ni v materialnih stvareh in denar ni merilo uspeha. Ne potrebujem slave, še posebej pa ne zgrajene na nemoralnih stvareh. Če me bo kdo izzival, se bom vedno postavil za sebe in mu povedal, kar si mislim, vendar nesoglasja raje rešujem s prijaznim pogovorom in lepo besedo. Gledanost pa raje pridobim s humorjem, motivacijo, življenjskimi zgodbami, ki navdihujejo, ter sem ter tja s kakšno avanturico."

Ali mu bo prav to na koncu prineslo zmago, bomo še videli. Vsekakor pa med dvoboji v arenah igra veliko vlogo dobra fizična pripravljenost, s katero si je glavno nagrado v eni prejšnjih sezon Kmetije priboril Franko Bajc. Primorec je Igorjev dober prijatelj in družila sta se tudi pred odhodom na posestvo. Igor: "Preden sem se odpravil na kmetijo, sva s Frankom preživela čudovit dan na njegovem posestvu v Ajdovščini. Razkazal mi je vinsko klet, kjer sva nekaj popila, naredila trening v njegovem fitnesu, igrala hokej in košarko, ter odšla v savno, v kateri sva spila pivičko in se pogovarjala. Za konec sva pa na žar vrgla nekaj mesa in obujala spomine. Bil je zelo redkobeseden glede Kmetije. Rekel je, da je zelo zelo naporna oddaja in da je psihično zelo zahtevna. Več mi pa ni želel izdati, da mi ne bi pokvaril izkušnje. Franko je res dober prijatelj in pravi alfa moški."