Igor Mikič: Dovolj imam teh njihovih taktik

Jan je ukradel zlatnike

Janu Zoretu je prišlo na ušesa, da namerava Pia Filipčič kupiti posebno ponudbo na tržnici. Tako bi lahko razvozlala skrivnost namigov iz hišice na klancu. Tekmovalec se je odločil, da bo zlatnike skril in jo pri tem onemogočil, pa čeprav bi družina tako ostala brez hrane. Ko Pie ni bilo v hlevu, je izkoristil priložnost in udejanil svojo namero. S tem je želel pomagati bratu Žanu, saj si ni želel, da bi glava našla zlato podkev. Ema Dragišić se ni strinjala, češ, ali se zavedajo, kako bo brez hrane. Franc Vozel: "A daj zapri, pa tiho bodi." Z Jušem Čopom sta se ponudila, da ji bosta odstopila svoj delež. Juš je še razkril, da naj bi jim hrano odstopila Žan in Urška Gros. Emi pa se vse skupaj še vedno ni zdelo prav, Žana je označila za strahopetca, ki se skriva za namigi. Ema: "Bodi dedec, dokaži se v areni ... Mi moramo jesti, mi moramo delati in vsak se bo moral pokazati v areni."

Tržnica je bila ta teden dan prej in ko je Pia pohitela po zlatnike, jih seveda ni našla. Člane svoje družine je vprašala, kdo jih je vzel, a nihče ni izdal Jana. Slednji ji je prisegel, da jih nima. Pia: "Povsem sem zmedena. Sploh ne vem, kaj se dogaja, ne vem, kaj naj si mislim. Jaz sem v šoku." A je hitro ugotovila, da jih je nekdo ukradel: "Zato, ker se bojijo, da bom šla v hišico in odkrila ne vem kaj." Družini je povedala, da bodo ta teden brez hrane. Tudi če bi bila brezplačna ali podarjena, je ni nameravala sprejeti.

Igor: Ne moremo postaviti enega namiga pred družino

Medtem ko je bila Pia na tržnici, je še Igor Mikič poskušal prepričati Jana, naj vrne cekine. Igor: "Ne moremo postaviti enega namiga pred družino." Jan mu je povedal, da jim bodo sosedje dali pet cekinov, a se je Igor jezil: "Dovolj imam teh njihovih taktik, preračunavanja, dogovarjanja z modro družino. Oni gledajo, kje je končni cilj, ne vidijo pa luknje, ki bo kmalu pred njimi in bodo vanjo padli." Družini je povedal, da se igra vrti okoli njih in ne okoli posameznikov in namigov. Igor: "Zdaj smo lahko videli, kaj vse je Jan pripravljen narediti, da dobi Žan namig."

Pia odločno odkloni Žanovo ponudbo

Pia je na tržnici res zavrnila Žanovo ponudbo: "Zakaj bi jaz tukaj popuščala in se še bolj ponižala pred vsemi in prihajala nazaj s stvarmi, ki si jih nekateri ne zaslužijo." Urška pa je mirno odštela 10 cekinov zase in za Žana za nočitev v hišici na klancu. Žiga Florjan Sedevčič, ki je spremljal dogajanje: "Mene je sram, da sem v modri družini in da imam take ljudi v njej." Ko se je Pia žalostna in razočarana vračala v hlev, jo je ustavil in ji razkril, kdo je sodeloval pri kraji. Predlagal ji je tudi, da naj svojo družino spelje na krivo pot glede namigov, a Pia ni bila za to. Želela je igrati pošteno igro.

Dejan preseneti, z Alenko premagata nasprotnika

Pred dvobojem hlapcev in dekel sta se sporekla Žan in Dejan. Slednji je povedal, da protestira proti vodenju glave družine, ki mu gre samo za namige in si ne zasluži klobuka. Žiga se je pridružil: "Mene je sram, da smo pred širno Slovenijo pokazali, da je delo ničvredno in da so egoistični interesi nekaterih bolj pomembni kot priznanje nekoga drugega."