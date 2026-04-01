Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! Delovna akcija VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Igor Mikič: Dovolj imam teh njihovih taktik

Velenje, 01. 04. 2026 21.11 pred 27 dnevi 4 min branja 6

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Jan Zore je, da bi Pii Filipčič preprečil iskanje namigov, ukradel zlatnike. Z njegovo potezo se nista strinjala Ema Dragišić in Igor Mikič, ki sta se zavzela za dobrobit cele družine. V dvoboju hlapcev in dekel pa je presenetil Dejan Guzej, ki je skupaj z Alenko Weiss svoji družini priboril prednost pri tedenski nalogi.

Jan je ukradel zlatnike

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Janu Zoretu je prišlo na ušesa, da namerava Pia Filipčič kupiti posebno ponudbo na tržnici. Tako bi lahko razvozlala skrivnost namigov iz hišice na klancu. Tekmovalec se je odločil, da bo zlatnike skril in jo pri tem onemogočil, pa čeprav bi družina tako ostala brez hrane. Ko Pie ni bilo v hlevu, je izkoristil priložnost in udejanil svojo namero. S tem je želel pomagati bratu Žanu, saj si ni želel, da bi glava našla zlato podkev. Ema Dragišić se ni strinjala, češ, ali se zavedajo, kako bo brez hrane. Franc Vozel: "A daj zapri, pa tiho bodi." Z Jušem Čopom sta se ponudila, da ji bosta odstopila svoj delež. Juš je še razkril, da naj bi jim hrano odstopila Žan in Urška Gros. Emi pa se vse skupaj še vedno ni zdelo prav, Žana je označila za strahopetca, ki se skriva za namigi. Ema: "Bodi dedec, dokaži se v areni ... Mi moramo jesti, mi moramo delati in vsak se bo moral pokazati v areni."

Jan Zore je ukradel cekine.
Jan Zore je ukradel cekine.
FOTO: POP TV

Tržnica je bila ta teden dan prej in ko je Pia pohitela po zlatnike, jih seveda ni našla. Člane svoje družine je vprašala, kdo jih je vzel, a nihče ni izdal Jana. Slednji ji je prisegel, da jih nima. Pia: "Povsem sem zmedena. Sploh ne vem, kaj se dogaja, ne vem, kaj naj si mislim. Jaz sem v šoku." A je hitro ugotovila, da jih je nekdo ukradel: "Zato, ker se bojijo, da bom šla v hišico in odkrila ne vem kaj." Družini je povedala, da bodo ta teden brez hrane. Tudi če bi bila brezplačna ali podarjena, je ni nameravala sprejeti.

Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Igor: Ne moremo postaviti enega namiga pred družino

Medtem ko je bila Pia na tržnici, je še Igor Mikič poskušal prepričati Jana, naj vrne cekine. Igor: "Ne moremo postaviti enega namiga pred družino." Jan mu je povedal, da jim bodo sosedje dali pet cekinov, a se je Igor jezil: "Dovolj imam teh njihovih taktik, preračunavanja, dogovarjanja z modro družino. Oni gledajo, kje je končni cilj, ne vidijo pa luknje, ki bo kmalu pred njimi in bodo vanjo padli." Družini je povedal, da se igra vrti okoli njih in ne okoli posameznikov in namigov. Igor: "Zdaj smo lahko videli, kaj vse je Jan pripravljen narediti, da dobi Žan namig."

Pia odločno odkloni Žanovo ponudbo

Pia je na tržnici res zavrnila Žanovo ponudbo: "Zakaj bi jaz tukaj popuščala in se še bolj ponižala pred vsemi in prihajala nazaj s stvarmi, ki si jih nekateri ne zaslužijo." Urška pa je mirno odštela 10 cekinov zase in za Žana za nočitev v hišici na klancu. Žiga Florjan Sedevčič, ki je spremljal dogajanje: "Mene je sram, da sem v modri družini in da imam take ljudi v njej." Ko se je Pia žalostna in razočarana vračala v hlev, jo je ustavil in ji razkril, kdo je sodeloval pri kraji. Predlagal ji je tudi, da naj svojo družino spelje na krivo pot glede namigov, a Pia ni bila za to. Želela je igrati pošteno igro.

Dejan preseneti, z Alenko premagata nasprotnika

Pred dvobojem hlapcev in dekel sta se sporekla Žan in Dejan. Slednji je povedal, da protestira proti vodenju glave družine, ki mu gre samo za namige in si ne zasluži klobuka. Žiga se je pridružil: "Mene je sram, da smo pred širno Slovenijo pokazali, da je delo ničvredno in da so egoistični interesi nekaterih bolj pomembni kot priznanje nekoga drugega."

Dvobojevalci so se nato pomerili v dvoboju Mleko čez plot. Vsak par je moral s pomočjo palic prenesti kanglo mleka čez plot, se ob sodu zavrteti in z mlekom napolniti dve stekleni posodi. Kangle med prenašanjem niso smeli prijeti oziroma držati z rokami, palice pa so lahko držali samo do označenega mesta. Para sta bila precej izenačena, a sta bila na koncu hitrejša Dejan in Alenka. Njihova prednost je bila ta, da so lahko začeli takoj postavljati svojo kopico sena. Po dvoboju so se začela pogajanja in Žan je obljubil, da bo dal prednost družini v zameno za Žigovo in Dejanovo sodelovanje.

Ta teden je Kmetija na sporedu še jutri ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 igor mikič dejan guzej
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
YouRangMyLord
02. 04. 2026 16.15
Kako žalostno, da se meče denar za take poneumljajoče licenčne oddaje - taka manipulacija,, uamzane spletke in igre, sploh dvojčka in Urška - neposlušljivi in negledljvi, zahrbtni, egoistično nahepani in še plačani soza taka grda dejanja in igranja.Potem je tukaj še tari povratnik Franc, kaj sploh hodi v ta šov, zakaj ga najemajo kot statista povratnika; njegov besednjak in obnašanje - prostaško in poniževalno zelo žaljivo do žensk, obsojanja vredno.
Odgovori
+6
6 0
Jezna lepookica
02. 04. 2026 09.51
Tale kmetija je res negledljiva in to zaradi spletk, Urše in Žana. Če bi bila res noseča, bi že zdavnaj rodila saj je bila kmetija že lani posneta....še onadva otroka bi ji morali vzet, ker jih doma pušča in se sramoti pred celo Slovenijo.....
Odgovori
+5
6 1
Zmagovalec
02. 04. 2026 09.43
Kje pa je bil Igor v včerajšnji epizodi skozi večino dneva? Na zaslonih se je pojavil šele proti koncu, ko je preostanek družine že sklepčno sprejel odločitev o kraji cekinov. Ni ga bilo niti, ko so jedli kosilo. Aleksandra (dekla) je bila zraven.
Odgovori
+5
5 0
Sventevith
02. 04. 2026 08.22
Sej Igor je ql, ampak itak ti ni OK, ker te ni zraven :)))
Odgovori
+2
2 0
r h
01. 04. 2026 21.56
S tem dokazano, da bi človek človeka vtopil v žlici vode, če ne bi bilo zakonov. Človek je egoist in bacil ustvarjen za propad.
Odgovori
+7
8 1
Lopov975
02. 04. 2026 09.59
tip je Kralj
Odgovori
-5
0 5
