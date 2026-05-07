Igor Mikič in Tim Novak sta zakopala bojno sekiro

Natalijino pismo

Pio Filipčič, Franca Vozla in Igorja Mikiča je pričakalo pismo Natalije Bratkovič. Izvedeli so, da se jim bosta gosta pridružila med bojem za zlato podkev. Odločiti so se morali, namesto koga se bo boril eden izmed gostov, ki jim lahko v primeru zmage pribori dodatno podkev. Igor in Pia tega nista želela storiti, medtem ko se je Franc odločil, da bo med bojem raje počival.

Trojica med prebiranjem pisma

Igor proti Timu

Igorju se je zavrtelo, ko je zagledal Tima Novaka. Igor: "To je katastrofa." Pred njim je povedal, da je na malce umazan način prišel do zmage. Igor: "Ne morem se jaz delati, da imam nekoga rad, če je pa tak svizec." Tim je komentiral, da na pošten način ne moreš zmagati, Igor pa je vztrajal: "Enim bolj pomeni zmaga kot čist obraz, ampak malo je še zelen pod nosom, da bi on to vedel." Pia se je ustrašila, ker se je pred njo odvila takšna drama, Franc pa se je obeh gostov zelo razveselil in se kar malce raznežil.

Tim se je boril namesto Franca in zmagal

Franc je zastavil svojo podkev in izbral Tima, da bi se boril namesto njega. Opazil je namreč, da se želi udariti z Igorjem in zmagati. Toda željo po zmagi je imel tudi Igor. Trobojevalci so se pomerili v metanju sekir v tarče. Manjše so prinesle največ točk, največje najmanj. Trobojevalci so morali za zmago zbrati vsaj 200 točk. Pia in Igor v prvem krogu nista bila uspešna, Timu je šlo bolje od rok. V nadaljevanju sta se tudi Pia in Igor razveselila zadetkov, a je Tim z lahkoto prišel do zmage, potem ko je za konec zadel najmanjšo tarčo. Igor: "Jaz privoščim Timu, da je zmagal. Bil je boljši. Kapa dol in gremo naprej."

Franc je nazaj dobil zastavljeno podkev, drugo je vzel Pii. Tekmovalka je bila razočarana, saj je bila to njena edina podkev. Franc je povedal, da si z eno ne more pomagati: "Igor, ki jih ima pa več, si lahko bolj pomaga." Sam je dobil še tretjo zlato podkev, ki mu jo je priboril Tim. Franc: "To pomeni, da se Franci vrača, da se Franci vrača v boj in danes je njegov dan."

Igor in Tim zakopala bojno sekiro

Gosta sta se po troboju posvetila spoznavanju treh tekmovalcev, zato da bi določila tekmovalne pare. Tim je po pogovoru z Igorjem ugotavljal, da ni tako slab. Zakopala sta bojno sekiro in Tim je obljubil, da o Igorju ne bo povedal ene slabe besede več. Igor pa je dodal: "Jaz in Tim imava medsebojno spoštovanje, ampak prijatelja ne bova nikoli, zato ker jaz ne grem dvakrat na led."

