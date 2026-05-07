Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! Delovna akcija VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Igor Mikič in Tim Novak sta zakopala bojno sekiro

Velenje, 07. 05. 2026 21.21 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Tim Novak je v troboju zastopal Franca Vozla in mu priboril zmago, z njo pa dve dodatni zlati podkvi. Tim je po troboju bolje spoznal Igorja Mikiča in spremenil mnenje o njem, Aleksandra April pa je obupala nad moškimi člani svoje družine.

Natalijino pismo

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Pio Filipčič, Franca Vozla in Igorja Mikiča je pričakalo pismo Natalije Bratkovič. Izvedeli so, da se jim bosta gosta pridružila med bojem za zlato podkev. Odločiti so se morali, namesto koga se bo boril eden izmed gostov, ki jim lahko v primeru zmage pribori dodatno podkev. Igor in Pia tega nista želela storiti, medtem ko se je Franc odločil, da bo med bojem raje počival.

Trojica med prebiranjem pisma
Trojica med prebiranjem pisma
FOTO: POP TV

Igor proti Timu

Igorju se je zavrtelo, ko je zagledal Tima Novaka. Igor: "To je katastrofa." Pred njim je povedal, da je na malce umazan način prišel do zmage. Igor: "Ne morem se jaz delati, da imam nekoga rad, če je pa tak svizec." Tim je komentiral, da na pošten način ne moreš zmagati, Igor pa je vztrajal: "Enim bolj pomeni zmaga kot čist obraz, ampak malo je še zelen pod nosom, da bi on to vedel." Pia se je ustrašila, ker se je pred njo odvila takšna drama, Franc pa se je obeh gostov zelo razveselil in se kar malce raznežil.

Tim se je boril namesto Franca in zmagal

Franc je zastavil svojo podkev in izbral Tima, da bi se boril namesto njega. Opazil je namreč, da se želi udariti z Igorjem in zmagati. Toda željo po zmagi je imel tudi Igor. Trobojevalci so se pomerili v metanju sekir v tarče. Manjše so prinesle največ točk, največje najmanj. Trobojevalci so morali za zmago zbrati vsaj 200 točk. Pia in Igor v prvem krogu nista bila uspešna, Timu je šlo bolje od rok. V nadaljevanju sta se tudi Pia in Igor razveselila zadetkov, a je Tim z lahkoto prišel do zmage, potem ko je za konec zadel najmanjšo tarčo. Igor: "Jaz privoščim Timu, da je zmagal. Bil je boljši. Kapa dol in gremo naprej."

Franc je nazaj dobil zastavljeno podkev, drugo je vzel Pii. Tekmovalka je bila razočarana, saj je bila to njena edina podkev. Franc je povedal, da si z eno ne more pomagati: "Igor, ki jih ima pa več, si lahko bolj pomaga." Sam je dobil še tretjo zlato podkev, ki mu jo je priboril Tim. Franc: "To pomeni, da se Franci vrača, da se Franci vrača v boj in danes je njegov dan."

Igor in Tim zakopala bojno sekiro

Gosta sta se po troboju posvetila spoznavanju treh tekmovalcev, zato da bi določila tekmovalne pare. Tim je po pogovoru z Igorjem ugotavljal, da ni tako slab. Zakopala sta bojno sekiro in Tim je obljubil, da o Igorju ne bo povedal ene slabe besede več. Igor pa je dodal: "Jaz in Tim imava medsebojno spoštovanje, ampak prijatelja ne bova nikoli, zato ker jaz ne grem dvakrat na led."

Aleksandra se sama loti naloge

Aleksandra April je naletela na težave pri vodenju svoje družine pri tedenski nalogi. Zdelo se ji je, da Jan Zore, Žan Zore in Juš Čop enostavno ne vedo, kako naj izdelajo stojnice, zato so odlašali z delom. Glava se je odločila, da bo uporabila Frančevo metodo trde roke, in je tekmovalcem predala navodila. Jan: "Aleks lahko pritiska, kolikor hoče. Če se mi določimo, da ne bomo delali, ne bomo delali. To je naša dobra volja. Ni zaradi nje, je zaradi nas in Nade." Aleksandra se je nato razjezila na Juša, ki je predolgo sedel, nakar so se le lotili dela. Juš je vse skupaj pripisal slabim odnosom med tekmovalci. Aleksandra in Alenka Weiss sta se po vnovičnem prepiru sami lotili izdelave stojnice, med delom pa se je glava jezila na moške člane.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 igor mikič tim novak

Igor: Meni se je kar zavrtelo, ko sem videl tega Tima

24ur.com Nik je izbral Tamaro, Tim mora v dvoboj s Tjašo
24ur.com Tamara o Igorju: Ta človek si ne zasluži niti, da izgovorim njegovo ime
24ur.com Igor o Janu: Vidim bolečino v njegovih očeh
24ur.com Igor Mikič: Dovolj imam teh njihovih taktik
24ur.com Žan po zmagi proti Igorju: Vrgel sem ven prvo mišico Slovenije
24ur.com Boleč poraz za modre, izgubili so Franca Vozla
24ur.com Osamljeni jezdec Igor: Tale biceps je ostal sam
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Miley Cyrus razkrila, kaj jo je rešilo pred usodo drugih otroških zvezd
Kdo bi moral biti na prvem mestu – otrok ali partner?
Kdo bi moral biti na prvem mestu – otrok ali partner?
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Tako velik je že prvorojenec odtujenega princa Harryja
Tako velik je že prvorojenec odtujenega princa Harryja
zadovoljna
Portal
Marka iz Kmetije v klubu na Hrvaškem večkrat napadli
Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović
Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović
Alenka iz Kmetije v povsem drugi luči
Alenka iz Kmetije v povsem drugi luči
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
vizita
Portal
Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da
Katerim pijačam se je bolje izogibati za bolj zdravo srce in ožilje, svetuje priznan kardiolog
Katerim pijačam se je bolje izogibati za bolj zdravo srce in ožilje, svetuje priznan kardiolog
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
cekin
Portal
Legendarni trenutek milijonske izgube ujet v objektiv kamere
Konec lagodnega prejemanja socialne pomoči v Nemčiji
Konec lagodnega prejemanja socialne pomoči v Nemčiji
Če milijarderji ne bi nikoli darovali: številke, ki sprožajo nelagodje
Če milijarderji ne bi nikoli darovali: številke, ki sprožajo nelagodje
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
moskisvet
Portal
Video z avtoceste: nepazljivi ljudje na cestišču ogrožajo reševalno vozilo
Cene Prevc končno na poročnem potovanju: romantično potovanje po Indoneziji
Cene Prevc končno na poročnem potovanju: romantično potovanje po Indoneziji
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
dominvrt
Portal
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
okusno
Portal
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
voyo
Portal
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699