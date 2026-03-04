Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Igor in Žan kmeta tedna, Pia in Mark miss in mister Kmetije

Velenje, 04. 03. 2026 21.01 pred 54 minutami 3 min branja 2

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Glavi družin sta za kmeta tedna izbrala Žana Zoreta in Igorja Mikiča, a je slednji določitev označil za veliko sramoto. Hlapec in dekla v hiši sta Gregor Merdaus in Alenka Weiss, v hlevu pa Mark Baržić in Ema Dragišić.

'Jaz se z njim sploh ne mislim pogovarjati'

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Glavi družin sta se srečali ob ograji, kjer so potekala pogajanja o menjavi hrane. Aleksandra April se je borila za svojo družino in zahtevala polovico zelenjave, kar pa Francu Vozlu ni bilo všeč in je to seveda glasno izrazil. Aleksandra Urški Gros: "Jaz se z njim sploh ne mislim pogovarjati. A si ti glava družine ali nisi?" Mnenja je bila, da se Franc grdo obnaša in da je Urška bolj razsodna. Mark Baržić je medtem poskušal izvesti menjavo v svojo korist in je Carmen Osovnikar predlagal 5 jajc za dve kavi zanj in za Pio Filipčič. Mark: "Midva bova svoje spletke delala."

Kmeta tedna sta Igor in Žan

Glavi družin sta morali določiti kmeta tedna. Aleksandra je najprej pohvalila Igorja Mikiča, ki se je izkazal v preteklem tednu, a ga je v tekočem tednu prekašal Jan Zore. Ker pa sta v prejšnjem tednu lepo sodelovala, se je na koncu odločila za Igorja. Slednjega je zmotila njena obrazložitev: "To, kako je mene Aleksandra določila, je ena velika sramota." V hiši je Urška najprej izpostavila Franca, ki je bil priden, a je po njenem mnenju bolj od njega garal Žan Zore. Urška: "To si zasluži, ker je priden tudi zjutraj." Dejan Guzej je povedal, da je bila njena odločitev pričakovana: "Tu očitno vsak izbira po svojem srcu, ne po pameti."

Prva naloga družin, tekma se je že začela

Gospodarica Nada je naznanila, da bosta družini vsak teden opravljali enako nalogo, prva je bila kisanje zelja. Nada: "Ampak imamo pa en manjši problem. To zelje je od sosede, ki pa je na drugi strani reke Krke." Vsaka družina mora do naslednjega dopoldneva izdelati svoj splav, pri tem pa se morajo načrta držati kot pijanec plota. Izdelati morajo tudi svoje strašilo, ki mora biti čim bolj kreativno in imeti svoj karakter. Zmagovalna družina bo za nagrado dobila 40 zlatnikov in bivanje v hiši, poražena družina bo ostala v hlevu z 10 zlatniki. Igor in Jan sta kot kmeta tedna dobila vsak po 5 zlatnikov, ki jih bosta lahko zapravila na tržnici, a samo v posebni ponudbi.

Moški iz Urškine družine so pohiteli in zase nabrali najdebelejše hlode, sosedom pa zanalašč pustili krivo deblo. Nabrali so tudi vse potrebno v delavnici in se skrili za hišo, da jih sosedje ne bi mogli opazovati med delom. Igor in Žan sta ugotavljala, da jim sosedje nagajajo, a jima to ni vzelo volje. Igor: "Naredila bova s tem, kar imava, ampak karma bo poskrbela pa za pravico."

Hlapca Gregor in Mark, dekli Alenka in Ema

Glavi družin sta morali ta dan izbrati hlapca in deklo, ki lahko edini skrbijo za živali svoje družine, po novem pa lahko sodelujejo pri tedenski nalogi. Ne smejo jesti za mizo, opravljati pa morajo vse zadolžitve, ki jih naložita glavi družine. Hlapci in dekle sosednjih družin se bodo vsak teden spopadli za prednost pri tedenski nalogi.

Aleksandra se je zaradi novih pravil po posvetu z družino odločila za Marka in Emo Dragišić, ki zna skrbeti za živali. Urška se je odločila za Gregorja Merdausa in Alenko Weiss. Slednja je ocenila, da so v premoči, poleg tega so nameravali dati vse od sebe, da bodo bolje opravili nalogo. A tudi moški v Aleksandrini družini so motivirali drug drugega in bili složni. Juš Čop: "Meni je pomembno, da se naloga naredi in da jim zapremo usta, in da zavarujemo celo našo družino."

Urška Gros, Natalija Bratkovič in Aleksandra April med imenovanjem hlapcev in dekel.
Urška Gros, Natalija Bratkovič in Aleksandra April med imenovanjem hlapcev in dekel.
FOTO: POP TV

Ta teden bo Kmetija na sporedu samo še jutri ob 20. uri na POP TV. Oddajo si lahko že ogledate na

kmetija 2026 igor mikič žan zore

La Toya uživa v Janovih pozornostih: Kar mravljinci so mi šli gor

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Greznica
04. 03. 2026 21.48
Igor z roza nalakiranimi nohti, kaj hoče on s tem povedat? Alfa moški? hi hi ...
Odgovori
+1
1 0
osiveli_ritmični_gimnastik
04. 03. 2026 21.26
...in to noč je Mark dobil vuka v rit, medtem ko se je Mikić le nagajivo smejal....
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Max Verstappen: "Njihova sreča je zame pomembnejša od vseh pokalov"
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
Hči slavnega košarkarja stopa po svoji poti: Zhuri James navdušuje
Hči slavnega košarkarja stopa po svoji poti: Zhuri James navdušuje
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala, kako je videti popolnoma brez ličil
Napake, ki jih delamo čisto vsi
Napake, ki jih delamo čisto vsi
Slovenska vplivnica že drugič postala mama
Slovenska vplivnica že drugič postala mama
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
vizita
Portal
9 živil, ki vam lahko pomagajo ohranjati zdravo telesno težo
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Nižje cene na otroškem oddelku
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Kako si kot novi zaposleni zapomniti imena novih sodelavcev: preverjene tehnike za lažji začetek
Kako si kot novi zaposleni zapomniti imena novih sodelavcev: preverjene tehnike za lažji začetek
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
moskisvet
Portal
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Konec zavlačevanja? VAR dobiva širše pristojnosti v nogometu!
Konec zavlačevanja? VAR dobiva širše pristojnosti v nogometu!
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
dominvrt
Portal
Kako se znebiti mušic v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
okusno
Portal
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551