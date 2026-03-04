Igor in Žan kmeta tedna, Pia in Mark miss in mister Kmetije

'Jaz se z njim sploh ne mislim pogovarjati'

Glavi družin sta se srečali ob ograji, kjer so potekala pogajanja o menjavi hrane. Aleksandra April se je borila za svojo družino in zahtevala polovico zelenjave, kar pa Francu Vozlu ni bilo všeč in je to seveda glasno izrazil. Aleksandra Urški Gros: "Jaz se z njim sploh ne mislim pogovarjati. A si ti glava družine ali nisi?" Mnenja je bila, da se Franc grdo obnaša in da je Urška bolj razsodna. Mark Baržić je medtem poskušal izvesti menjavo v svojo korist in je Carmen Osovnikar predlagal 5 jajc za dve kavi zanj in za Pio Filipčič. Mark: "Midva bova svoje spletke delala."

Kmeta tedna sta Igor in Žan

Glavi družin sta morali določiti kmeta tedna. Aleksandra je najprej pohvalila Igorja Mikiča, ki se je izkazal v preteklem tednu, a ga je v tekočem tednu prekašal Jan Zore. Ker pa sta v prejšnjem tednu lepo sodelovala, se je na koncu odločila za Igorja. Slednjega je zmotila njena obrazložitev: "To, kako je mene Aleksandra določila, je ena velika sramota." V hiši je Urška najprej izpostavila Franca, ki je bil priden, a je po njenem mnenju bolj od njega garal Žan Zore. Urška: "To si zasluži, ker je priden tudi zjutraj." Dejan Guzej je povedal, da je bila njena odločitev pričakovana: "Tu očitno vsak izbira po svojem srcu, ne po pameti."

Prva naloga družin, tekma se je že začela

Gospodarica Nada je naznanila, da bosta družini vsak teden opravljali enako nalogo, prva je bila kisanje zelja. Nada: "Ampak imamo pa en manjši problem. To zelje je od sosede, ki pa je na drugi strani reke Krke." Vsaka družina mora do naslednjega dopoldneva izdelati svoj splav, pri tem pa se morajo načrta držati kot pijanec plota. Izdelati morajo tudi svoje strašilo, ki mora biti čim bolj kreativno in imeti svoj karakter. Zmagovalna družina bo za nagrado dobila 40 zlatnikov in bivanje v hiši, poražena družina bo ostala v hlevu z 10 zlatniki. Igor in Jan sta kot kmeta tedna dobila vsak po 5 zlatnikov, ki jih bosta lahko zapravila na tržnici, a samo v posebni ponudbi.

Moški iz Urškine družine so pohiteli in zase nabrali najdebelejše hlode, sosedom pa zanalašč pustili krivo deblo. Nabrali so tudi vse potrebno v delavnici in se skrili za hišo, da jih sosedje ne bi mogli opazovati med delom. Igor in Žan sta ugotavljala, da jim sosedje nagajajo, a jima to ni vzelo volje. Igor: "Naredila bova s tem, kar imava, ampak karma bo poskrbela pa za pravico."

Hlapca Gregor in Mark, dekli Alenka in Ema

Glavi družin sta morali ta dan izbrati hlapca in deklo, ki lahko edini skrbijo za živali svoje družine, po novem pa lahko sodelujejo pri tedenski nalogi. Ne smejo jesti za mizo, opravljati pa morajo vse zadolžitve, ki jih naložita glavi družine. Hlapci in dekle sosednjih družin se bodo vsak teden spopadli za prednost pri tedenski nalogi. Aleksandra se je zaradi novih pravil po posvetu z družino odločila za Marka in Emo Dragišić, ki zna skrbeti za živali. Urška se je odločila za Gregorja Merdausa in Alenko Weiss. Slednja je ocenila, da so v premoči, poleg tega so nameravali dati vse od sebe, da bodo bolje opravili nalogo. A tudi moški v Aleksandrini družini so motivirali drug drugega in bili složni. Juš Čop: "Meni je pomembno, da se naloga naredi in da jim zapremo usta, in da zavarujemo celo našo družino."

Urška Gros, Natalija Bratkovič in Aleksandra April med imenovanjem hlapcev in dekel. FOTO: POP TV