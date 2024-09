Igor Mikič o samskem stanu: Ferrarija ne vozi vsak in tudi jaz se z vsako ne zadovoljim

Igor Mikič, tekmovalec letošnje Kmetije in 'prva mišica Slovenije', trenutno uživa v samskem stanu in se posveča karieri. Kot pravi, ima visoka moralna načela in kriterije, ki jih ni izpolnila še nobena. In kakšno dekle bi mu spodneslo tla pod nogami?

Po pisanju Kmečkega lista, v katerega se vsak teden z zanimanjem potopijo tekmovalci Kmetije, je na posestvu tudi 'prva mišica Slovenije'. To je 37-letni pevec, igralec, voditelj in maneken Igor Mikič iz Ljubljane, ki je povedal, da je fitnes njegovo življenje. Igor: "Vsi, ki me poznajo, vedo, da jaz živim za fitnes, da ni to samo muha enodnevnica, da jaz treniram za postavo. To je način mojega življenja. Tako, kot si gre nekdo zjutraj umit zobe, je meni avtomatično, da grem v fitnes."

Igor Mikič FOTO: Facebook icon-expand

Igor v Kmetijo ni prišel brez poznavanja kmečkih opravil, saj sta njegova starša odraščala na kmetiji. Ko sta bila z bratom mlajša, sta vedno pomagala dedku grabiti seno, puliti plevel na vrtu, saditi krompir in pobirati ter obirati pridelke. Igor: "Na kmetiji se vedno najde delo in babica nama ni pustila počivati." Tako je že v otroštvu pridobil delovne navade in ogromno znanja, za kar je danes zelo hvaležen. Toda delaven, postaven in karizmatičen Ljubljančan je še vedno samski. Na vprašanje, kako to, da se še ni našla prava za 'prvo mišico Slovenije', Igor odgovori: "Samski, ampak nikoli sam. Samski stan je zelo podcenjen. Imam se lepo in prednost trenutno dajem karieri, potovanjem in ustvarjanju novih pesmi. Ferrarija ne vozi vsak in tudi jaz se z vsako ne zadovoljim. Imam velika moralna načela in kriterije, katerih ni izpolnila še nobena, ki sem jo spoznal. Veliko krasnih let sem preživel v razmerju in prišel je čas, da tudi uživam malo v samsko-sanjskem življenju. Za vsako rit se šiba najde in za vsakega fanta se tudi najde punca."

Igor v letošnji Kmetiji FOTO: POP TV icon-expand