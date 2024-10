Igor Mikič: Prava moč se vidi v areni, ne pa na jeziku

OGLAS

Upanje umre zadnje Ines Dužič in Marjana Povše sta po prespani noči v gozdu dobili pismo, ki je naznanilo njuno vrnitev na posestvo. Kazni pa še ni bilo konec, in sicer je za Ines veljala prepoved opravljanja tedenske naloge, Marjana pa je lahko nadaljevala z delom. Slednja je bila vesela, ker bo lahko dokončala šal za gospodarico Nado. Nik Triler je še vedno verjel, da lahko premagajo sosede, Igor Mikič pa je ocenil, da je to misija nemogoče. Igor: "Ampak pustimo otroku veselje." Modrim je povrh vsega prišla pomagat mojstrica Tončka, ki je bila presenečena nad opravljenim delom in je družini pokazala, kako lahko še drugače porabijo volno, ne samo s pletenjem.

Ojdip proti kiklopu Družini sta izbirali nasprotnika za oba prva dvobojevalca. V hiši je Marjana glasovala za Igorja, saj se je ta želel preizkusiti v areni. Žan Hronek je kamenček dal Niku, saj se mu je Igor zdel premočen nasprotnik. Maja Triler je glasovala za Igorja, tudi Nik je kamenček dal Igorju, Boris Vidovič se mu je pridružil. Igor: "Že en teden, ali dva tedna prej sem rekel, da bi rad čimprej šel v areno. Jaz sem tukaj, da se preizkusim, ne pa da se nekaj štulim, voham različne riti samo za svojo korist." Svoj kamenček je namenil Borisu, Ines pa je kot zadnja glasovala zanj. Igor je še povedal, da se alfa moški veseli novih izzivov in potegavščin: "Saj zato smo pa tukaj. Prava moč se vidi v areni, ne pa na jeziku. Nisem ravno narejen za to čebljanje, opravljanje in dogovarjanje." Žan pa je povedal, da se počuti kot Ojdip, ki gre proti kiklopu. Stanislav je drugi dvobojevalec v modri družini V hlevu je Nuša Šebjanič glasovala za Stanislava Travnikarja, Tim Novak se ji je pridružil. Marcel Verbič je glasoval enako, s tem pa presenetil Tima, ker kamenčka ni namenil njemu. Stanislav je glasoval za Tima, Anja Malešič je kamenček namenila Stanislavu. Žiga Mohar je glasoval za Tima, Tjaša Vrečič za Žigo, Tamara Talundžić pa za Stanislava. Slednji je bil razočaran, saj je bil prepričan, da njegova delavnost šteje več. Povedal je, da ga potrebujejo samo, ko je treba delati.

Stanislav Travnikar je drugi dvobojevalec v modri družini. FOTO: POP TV icon-expand

Oranžni v iskanju motivacije Glava Ines je želela vedeti, ali se bodo vsi člani lotili tedenske naloge. V mislih je imela Borisa, ki si prevečkrat vzame odmor za počitek. Maja pa bi si želela, da bi tekmovalci pokazali voljo: "To je psihološka igra." A je Igor povedal, da ne želi delati, saj se bo pripravljal na areno: "Da se lepo raztegnem, aktiviram telo, naredim en trening." Ines je povedala, da nima smisla, da se še trudijo, če sta dvobojevalca pripravljena na areno. A so se vsi kasneje lotili dela, poleg tega je Marjana v dvoboju z Nušo družini priborila nekaj dobrin. 'Pridem po njih, enega po enega' Igor je pred selitvijo v kajžo povedal, da bo pogrešal člane svoje družine, saj so se navezali in zbližali. Žan je odhajal z veseljem, saj si bo odpočil, pogrešal pa ne bo nikogar. Stanislavu je največ energije in upanja vlival njegov sin, Marcel pa je na nočni omarici pustil svojo fotografijo: "Da bodo vedeli, da se bom vrnil v vsakem primeru in da pridem po njih, enega po enega." 'Vse kosti in rebra si bom zjutraj preštel' Igor je bil presenečen, ko je prišel v kajžo. Zdelo se mu je, da je prišel iz hleva v hlev, le da je ta manjši. Igor: "Ne vem, kako bomo lahko štirje fantje spali v tej majhni sobici, brez jogijev, brez vzglavnikov. Vse kosti in rebra si bom zjutraj preštel."

Dvobojevalci v kajži FOTO: POP TV icon-expand