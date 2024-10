Igor Mikič stoji za vsako svojo izjavo: Pokažite mi nekoga, ki ne greši

Po porazu nisem bil razočaran, ker sem dal vse od sebe in v športu je potrebno imeti tudi malo sreče. Žanu sem iskreno čestital in sem bil vesel za njega, ker sem vedel, kako močno si je želel ostati. Vodil sem za en hlebec, vendar mi je na sredini spolzel z loparja, in kapo dol Žanu, da je čez cel dvoboj ostal zbran in natančen. Izbral sem moč, dobil sem pa spretnost, tako da sem se žal z dvignjeno glavo poslovil.

Žan je povedal, da bi domov raje poslal koga drugega, in tudi tvoji zavezniki na posestvu so bili iskreno žalostni, ker so ostali brez tebe. Kako težko pa je bilo tebi, ko si odhajal s posestva?

Če bi rekel, da nisem bil razočaran, bi lagal. Pričakoval sem zmago, vendar na štartni črti imata oba tekmovalca iste pogoje in možnosti. Žana nisem podcenjeval, ker mi je že pri okopavanju krompirja pokazal, kako močan je. Naslednji dan, ko sem se zavedal, je prišlo za menoj in mi je bilo zelo žal, da sem izpadel. Upal sem, da se bo moja ekipa bolje razumela, in pred odhodom sem jim povedal nekaj motivacijskih misli, ter upam, da se bodo obrestovale.

Šov si popestril s svojimi zabavnimi komentarji, motiviral si sotekmovalce in jih nasmejal, in zaradi tega so te vzljubili. A si v tekmovanju pokazal tudi manj lepo plat, ušlo ti je nekaj nespoštljivih izjav. Le kaj je tega treba bilo?

Meni ni nič ušlo in ne bi rekel, da sem pokazal svojo temno plat. V danih okoliščinah sem reagiral, tako kot sem vedel in znal. Sem čustven človek iz mesa in krvi in pokažite mi nekoga, ki ne greši. Ga ni! Stojim za vsako svojo izjavo, in tudi če ni bila lepa, se mi ni treba opravičevati nikomur in polagati računov. To je tekmovanje, in ne prijateljski krožek, če ste morda pozabili. Michael Jordan je ikona košarke in ali ste vedeli, da velja za najbolj umazanega igralca in 'trash talkerja'.

Prav v zadnjem tednu si se spopadel še z eno težko preizkušnjo, življenjem v hlevu. V kakšnem spominu boš ohranil sobivanje s kravami?

Ni bilo tako hudo, kot sem mislil. Smo preživeli že hujše, na primer kajžo. Hlev ima svoj čar in spokojnost, ker se lahko človek umakne na travnik in opazuje živali, kako se pasejo. Ogledalo in tuš sem res pogrešal, vendar se sedaj lahko pohvalim, da sem se tuširal na odprtem s hladno vodo, tako da sem premagal svoje zadržke.

Preizkusil si se tudi v vlogi glave družine in gospodarica Nada se je takrat obregnila ob tvoje nalakirane nohte, češ da tako pa ne bo šlo, a to ni zaleglo. Pri laku si vztrajal, pa čeprav bi si kdo mislil, da ta res ne sodi na nohte pravega moškega ali kmeta, pa tudi, da srne prej odganja, kot pa jih privablja. Se ti ne zdi?

Piše se leto 2024, če ste morda pozabili. V 21-tem stoletju živimo, kjer roboti delajo namesto ljudi in preko telefonov se srna dobi, Slovenija se pa smeji mojim nalakiranim nohtom. Nismo ravno napredni v naši domovini, kajne? Jaz svojega nosu ne vtikam v druge ljudi in njihove sisteme in ne pustim, da kdo vtika nos v moje. Naloga je bila opravljena. Potrepljal sem se po rami in se zahvalil Stanetu. Stane je pa izjavil, da bi on moral nositi klobuk, ker po njegovo je on celo nalogo naredil sam. Ahh, Stane, Stane, šaljivec. Delavci nikoli ne bodo direktorji.