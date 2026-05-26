Igor Mikič: Zame je zmagovalec tisti, ki je bil najbolj moralen, pošten in delaven

Tvoja pot v Kmetiji se je tokrat končala v finalnem tednu, ko si se v paru s Pio Filipčič pomeril v mnogoboju, ki ti ni bil pisan na kožo. Kot prvi flamingo Kmetije na bradlji nisi imel težav, tudi Pia je iz boja v boj pridobivala na ravnotežju, težava je bila v tem, da sta oba večje rasti. Spraševal si se, ali bi sploh lahko ubrala kakšno boljšo taktiko. Do kakšnega sklepa si prišel?

Taktika, ki sva jo ubrala, je bila edina izvedljiva. Pia je tako kot jaz visoka preko 190 centimetrov, in tudi če bi pokleknila, bi jo težko prestopil, kot so to počeli ostali tekmovalci. Skratka, zadnja preizkušnja nama ni bila pisana na kožo. Žal mi je samo, da se nisem imel možnosti sam boriti v glavni areni proti Janu, Žanu in Franciju. Jaz vem, da se je Pia borila, kot da se bori za svoj obstoj, in zato sem ji zelo hvaležen.

Pio si med povratniki izbral sam, saj si ji kot pošteni in iskreni tekmovalki najbolj zaupal. Bi bila za ta mnogoboj edina rešitev izbira drugega povratnika, denimo Nuše Šebjanič, in ali bi njej oziroma komu drugemu sploh lahko zaupal?

Če bi mi skrivni duh pred dvobojem povedal, da v kolikor izberem Pio, izgubim, če pa izberem Nušo, pa zmagam, bi vseeno izbral Pio. S Pio sva se na koncu res povezala in spoprijateljila. Glavna je pot v življenju in ne samo zmaga in midva sva v zadnji tekmi res uživala. Nuša, če bi rekla, da je zunaj dan, bi vseeno šel ven in preveril, ali je res ali ni, ker njej ne bi zaupal niti semaforja, da pazi nanj. Pia je zelo iskrena, nasmejana in pozitivna oseba. Naučila me je, da moraš biti kdaj flegma.

Jan Zore je bil vesel, ker si izpadel, saj te je videl kot močnega konkurenta. Enako bi lahko rekli za vse ostale finaliste. Ali si imel občutek, da so si malo oddahnili, in se je njihov odnos do tebe po izpadu kaj spremenil?

Ja, res so imeli srečo, da se nismo srečali v areni, ker tam bi se pokazalo, kdo je dober na besedah in kdo na dejanjih. Moja želja je bila, da se z vsakim pomerim v areni. Definitivno bi izbral moč in spretnost. Če sem lahko v dvoboju z žago vrgel ven Gregorja, ki je res močan nasprotnik in to počne že celo življenje, bi mi to uspelo tudi z ostalimi. Njihov odnos po moji izločitvi se ni spremenil, vendar se je videlo, da jim je odleglo.

Franc Vozel te je po mnogoboju zelo pohvalil, saj te je videl kot človeka, ki je imel veliko v glavi. Med tekmovanjem je pohvalil tudi tvojo delavnost, pa čeprav je pred tem nekajkrat zarobantil, češ da ne delaš. Kakšna fizična preizkušnja je bila zate letošnja Kmetija?

Franci me je letos na kmetiji res veliko naučil in mi pokazal, za kar sem mu zelo hvaležen. Brez njega ne bi bila končana nobena naloga. Najin odnos s Francijem je bil zelo razburkan. Že na začetku sem mu moral pokazati zobe, da z menoj ne gre češenj zobati in da si ne pustim ukazovati. Ne maram, da kdo govori za mojim hrbtom in laja, ko nihče ne gleda. Ko je spoznal moj karakter in moralna načela, me je začel ceniti. Letos so bile na Kmetiji zelo zahtevne naloge, hrane ni bilo veliko, skrbeti smo morali za veliko živali, vendar so najtežji del Kmetije kot vedno bili človeški odnosi in sobivanje s tekmovalci. Kdorkoli je izbiral letošnje tekmovalce, si zasluži povišico.

V prvi sezoni Kmetije si bil morda večkrat vpleten v konfliktne situacije, v tej sezoni smo te samo enkrat videli resnično besnega, sicer pa si se raje umaknil in pustil karmi, da opravi svoje delo. Od kod ta sprememba in ali je to šola mame Marije?

Mislim, da z leti pride ta umirjenost, premišljenost in zrel odnos. Na svojih napakah sem se največ naučil in jih nisem želel ponoviti. Obvladovanje svojih čustev je velika vrlina, ker z jezo in besom pokažeš človeku svojo šibkost in mu daš kontrolo nad seboj. Mama Marija me je naučila ogromno o oliki, spoštovanju, kaj je prav in kaj narobe, vendar pa sem največ odnesel iz prakse. Kar te na svoji koži zaboli, te največ nauči in utrdi, zato želim biti takšen do drugih, kot želim, da so ljudje do mene, kot pa smo uspeli videti, ni ravno vedno tako.

Marijo smo lahko tudi spoznali in upamo, da jo boš odslej dobro skrival, da ti je ne bo kdo ukradel. Kako pa je reagirala na tvojo čustveno izpoved o otroštvu in očetu, ki se je dotaknila tudi gledalcev?

Od vseh epizod sem se najbolj veselil ravno te, da jo mama vidi, ker sem ji pred celo Slovenijo pokazal in povedal, koliko jo spoštujem in koliko mi pomeni, ter da cenim, kaj vse je naredila zame in me lepo vzgojila. Upam, da sem tudi mladim ljudem s tem pokazal, da je treba spoštovati starše, jih imeti rad in ceniti njihov trud. Me res veseli, da se je ta oddaja dotaknila ljudi in da so se v tem materialnem svetu malo zamislili, kaj zares šteje. Mama Marija redno spremlja Kmetijo in navija zame že od prvega dne.

Sicer pa si bil najbolj zabaven tekmovalec nove sezone, ob tvojih izjavah in tvojih rimah smo se ves čas smejali. Te kdo po novem res kliče Tone Pavček?

Že od malih nog sem bil velik ljubitelj raznih fraz, baročnih prispodob in zanimive retorike. Preklinjanje in grde besede niso v mojem vokabularju, zato jih nadomestim z nadimki in zanimivimi besedami. Jezik je besednjak, je zelo lepa stvar, če ga znaš uporabljati in s tem pokažeš svojo razgledanost, razmišljanje in kreativnost. Kje so svedra, šilček, mavričar, vešča, jazbeci in rakuni, srne in srnjaki, uš? To je le nekaj izjav, ki bodo ljudem ostale v spominu. Marka pa mislim, da še lastna babica kliče šilček.

Igor na snemanju videospota za pesem 'Moje življenje' FOTO: osebni arhiv

Nekako logično je, da svoj neusahljiv vrelec poezije pretvarjaš v pesmi. Pred kratkim si izdal pesem Moje življenje z lepim sporočilom o dobroti in ponosu. Kako je bila sprejeta med ljudmi?

Pesem 'Moje življenje' je bila sprejeta čudovito in vsak dan dobivam krasne videoposnetke, kako jo mladi pojejo. S to pesmijo sem želel povedati, kaj je res pomembno v življenju in da je treba vsak dan izkoristiti in delati stvari, ki nas veselijo. V moji glasbi me odlikuje pozitiva, ki jo želim deliti med ljudi in jim z glasbo polepšati dan. Kmetija je bila tudi del inspiracije za to pesem, ki ima malo country pridiha z violino. Refren sem pa prepustil, da ga odpoje moj najboljši prijatelj in producent Luka Radakovič - Rale, ki je krasen pevec in človek, kar doda pesmi še sentimentalno noto.

Razkril si že, da pripravljaš svoj prvi koncert. Kakšne projekte, pa tudi morebitna sodelovanja s sotekmovalci iz Kmetije še lahko napoveš?

Pripravljam svoj prvi koncert, ki bo 30. maja v Klubu Cirkus, in se ga že zelo veselim. Konec meseca lansiram tudi svojo novo linijo športnih oblačil z imenom ŠMEX. Kar se pa tiče sodelovanja s sotekmovalci iz Kmetije, pa lahko rečem, da sodelujemo samo v pogovoru ob kavi, ker smo iz različnih svetov. Nekateri imajo službe, nekateri snemajo Tik-Toke, nekateri pa gledamo v zrak in barvamo nohte ter jajca. Od sedaj bom barval pirhe za veliko noč samo še z zlato barvo.

Ker si delaven in dobrosrčen, lep, postaven in zabaven, bi pričakovali, da si oddan. Kako je torej s srnami po novem?

Na mojem ljubezenskem področju se trenutno nič ne dogaja. Trenutno svojo pozornost namenjam karieri, potovanjem in svojemu napredku. Samski stan ima tudi svoje prednosti, ki mi trenutno odgovarjajo. Prava ljubezen pride, ko najmanj pričakuješ.

Ta teden bo znan zmagovalec oziroma zmagovalka 12. sezone Kmetije. Kdo izmed preostalih finalistov je tvoj favorit za zmago?

Najbolj bi privoščil zmago Franciju, ki je bil najbolj delaven izmed vseh, z največ znanja in vztrajnosti. V tretje gre rado, pravijo. Gremo, Franci!!!

Igor Mikič FOTO: POP TV

Za konec, zmaga ti ni bila namenjena, a gledalcem si sedel v srce, pohvale na tvoj račun dežujejo z vseh strani. To je v šovu, kot je Kmetija, zmaga posebne vrste, kajne?