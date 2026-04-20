Igor o Janu: Vidim bolečino v njegovih očeh

Razočarani hlapec se zakoplje v delo
Igor Mikič je dan po velikem razočaranju zaradi izdajstva začel delavno. Teden je nameraval preživeti v miru in imeti čim manj stikov s sotekmovalci in čim več z živalmi. Sodelovati pa je moral z deklo Pio Filipčič, ki ga je prosila za pomoč, saj ni bila vešča molže. Igor: "Medtem ko ona naredi eno stvar, jih jaz naredim 5, potem moram pa iti še njeno stvar pomagat. To je noro."
Igor postane prvi dvobojevalec
Igor je pred izborom prvega dvobojevalca povedal, da Janu Zoretu privošči klobuk. Igor: "On je bil edina oseba, s katero sem se malo bolj spoprijateljil tu, da sem lahko rekel, da imam enega prijatelja. Ampak, ja, to je preteklost." Nataliji Bratkovič je pojasnil, kako so mu zrastla oslova ušesa. Janu ni zameril, bil je mnenja, da je godljo zakuhal njegov brat Žan. Pred vsemi je povedal, da mu je pomagal, ko si je poškodoval prst in ko je imel težave s hrbtenico, zato je bilo njegovo razočaranje toliko večje.
Glasovanje je bilo tokrat tajno, a je Igor povedal: "Tudi če se glasuje na Marsu, mene to ne zanima, ker jaz vem, kam bodo šli glasovi." Sam je dobil štiri glasove, Pia samo enega. Prvi dvobojevalec je zaploskal in se zahvalil, da so ga upoštevali. Jan je bil mnenja: "Igor se je javil samo zato, da je prvi dvobojevalec, da ne bi pred celo Slovenijo izpadel smešen. Vedel je, da bo prvi tako ali drugače. Glej samo, da ne boš izpadel tako kot lani, bedak, ker si izbral enega, v narekovajih jazbeca, ki te je vrgel ven kot za šalo." Igor: "Najbolj nevaren človek je tisti, ki nima nič za izgubiti. In ko se vrnem, bomo šli pa na nož."
Jan v dvomih
Jan je po izboru začel premišljevati o tem, kdo govori resnico, Igor ali njegov brat. Pogovoril se je s prvim dvobojevalcem, ki je komentiral: "Mislim, da je Jan spregledal in da se zaveda posledic, kaj je prinesla njegova odločitev in mu je globoko žal. Vidim bolečino v njegovih očeh ... Žan ima močen vpliv na brata Jana in ta mu slepo verjame. Tudi to, da bi jih jaz posledično izdal, mu je na žalost verjel, kar je pa ogromna laž." Jan je povedal, da si želi Igorjeve zmage, da bodo lahko zadevam prišli do dna. Ko je dodal, da mu ne bo zameril, če se mu bo maščeval, sta se objela. Igor: "Velik človek oprosti, še večji pa objem podari. In Jan si ga zdaj zasluži."
Aleksandra si pribori drugo zlato podkev
Žan, Juš Čop in Aleksandra April so se pomerili v boju za zlato podkev. Tokrat je o zmagovalcu odločalo znanje, kar za Žana in Juša ni bila razveseljujoča novica. V kvizu Gajbico znanja so na vprašanja odgovarjali tako, da so iz gajbice vzeli živilo. Odgovarjati bi morali na pet vprašanj, a je do petega dve deteljici zbrala Aleksandra, Žan in Juš pa nobene, zato je bila zmaga tekmovalkina. Aleksandra se je odločila, da bo zlato podkev vzela Žanu. Aleksandra: "Vračam ti za prejšnji teden."
Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.