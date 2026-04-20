Igor o Janu: Vidim bolečino v njegovih očeh

Igor Mikič je dan po velikem razočaranju zaradi izdajstva začel delavno. Teden je nameraval preživeti v miru in imeti čim manj stikov s sotekmovalci in čim več z živalmi. Sodelovati pa je moral z deklo Pio Filipčič , ki ga je prosila za pomoč, saj ni bila vešča molže. Igor: " Medtem ko ona naredi eno stvar, jih jaz naredim 5, potem moram pa iti še njeno stvar pomagat. To je noro. "

Igor je pred izborom prvega dvobojevalca povedal, da Janu Zoretu privošči klobuk. Igor: "On je bil edina oseba, s katero sem se malo bolj spoprijateljil tu, da sem lahko rekel, da imam enega prijatelja. Ampak, ja, to je preteklost." Nataliji Bratkovič je pojasnil, kako so mu zrastla oslova ušesa. Janu ni zameril, bil je mnenja, da je godljo zakuhal njegov brat Žan. Pred vsemi je povedal, da mu je pomagal, ko si je poškodoval prst in ko je imel težave s hrbtenico, zato je bilo njegovo razočaranje toliko večje.

Glasovanje je bilo tokrat tajno, a je Igor povedal: "Tudi če se glasuje na Marsu, mene to ne zanima, ker jaz vem, kam bodo šli glasovi." Sam je dobil štiri glasove, Pia samo enega. Prvi dvobojevalec je zaploskal in se zahvalil, da so ga upoštevali. Jan je bil mnenja: "Igor se je javil samo zato, da je prvi dvobojevalec, da ne bi pred celo Slovenijo izpadel smešen. Vedel je, da bo prvi tako ali drugače. Glej samo, da ne boš izpadel tako kot lani, bedak, ker si izbral enega, v narekovajih jazbeca, ki te je vrgel ven kot za šalo." Igor: "Najbolj nevaren človek je tisti, ki nima nič za izgubiti. In ko se vrnem, bomo šli pa na nož."