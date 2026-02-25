Naslovnica
Kmetija

Igor po zmagi: Naj se ostali požrejo od zavisti

Velenje, 25. 02. 2026 21.00

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Ema Dragišić ni bila izločena zaradi kršenja pravil, a ne bo nikoli več glava družine. Zmagovalca napetega dvoboja parov sta postala Igor Mikič in Aleksandra April, kar je bilo za nekatere veliko razočaranje. Eden izmed njiju bo namreč glava družine prihodnjega tedna.

Tekmovalci obsojajo Emo

Ema Dragišić je spala pri hiši, s tem pa hudo kršila pravila. Kot je povedala, ima alergijo na seno, živali pa so bile preglasne. Poleg tega ji ni ustrezala družba Igorja Mikiča, ki je bil preveč ukazovalen. Zdelo se ji je, da hlapca in dekla niso jezni nanjo: "Je pa napeto vzdušje, ampak to ni zaradi mene, to je zaradi Igorja." A jo je bolelo, ker so sotekmovalci obsodili njeno odločitev. Mark Baržić: "Če je La Toya zdržala, pa jaz en teden med tistim kravjim drekom, bo pa tudi ona."

'Ti fantje so tako kot veter'

Dejan Guzej je bil prepričan, da Igor nima možnosti za zmago v dvoboju. Med vajo mu namreč ni šlo dobro od rok. Družina je morala določiti dvojici za poseben dvoboj. Natalija Bratkovič v pismu: "Dobro premislite, kajti vaše odločitve bodo imele težo." Vsi tekmovalci so glasovali za Dejana in Emo, tako sta Igor in Aleksandra April postala drug par. Igor ni bil zadovoljen, saj Aleksandri sekanje ni šlo dobro od rok. Želel si je pristati v paru z Emo. Igor: "Ti fantje so tako kot veter ... V življenju tako ali tako ne moreš računati na nikogar. Lahko računaš samo nase, tako kot v tem dvoboju in tekmovanju, zato jaz od svoje ekipe ne pričakujem nič." Stvari je vzel v svoje roke in potrudil se je, da bi Aleksandro kar najbolje pripravil na dvoboj.

Urška v boj namesto Eme

Para sta izvedela, da se ne bosta borila za imuniteto, temveč za izjemno priložnost. Natalija o zmagovalnem paru: "Eden od njiju bo postal nova glava družine prihodnjega tedna. Kdo bo prevzel to vlogo, pa boste odločili vsi, in to na glasovanju, ki bo jutri." Ker pa je Ema hudo kršila pravila na kmetiji, je izgubila privilegij, da bi še kdaj postala glava družine. Ob morebitni ponovni kršitvi bo morala zapustiti kmetijo. Alenka in La Toya sta morali zaradi tega izbrati novo tekmovalko, ki se je z Dejanom borila v paru. Odločili sta se za Urško Gros, Ema pa se je morala vrniti v hlev.

Zmaga Igorja in Aleksandre: Fantazija

Sledil je štafetni dvoboj parov, v katerem je moral vsak par razpoloviti štiri hlode. Začeli sta dekli in prvi je uspelo Aleksandri. Igor je hitro razklal svojega, šele za njim je uspelo Urški. Dejan je moral pohiteti, da bi nadoknadil zaostanek. A mu je bila Aleksandra tik za petami. Urški je v drugo šlo občutno hitreje, a je Igor kmalu zatem razklal še zadnji hlod. Igor: "Jaz sem neizmerno vesel moje prve zmage v Kmetiji, še bolj pa sem ponosen na Aleksandro. Naj se ostali požrejo od zavisti." Družina bo tako novo glavo družine izbirala med njima. Aleksandra: "Fantazija. Ne glede na to, kdo bo, jaz ali on, fantazija." Dejanu se ni zdelo pošteno, ker je bil kaznovan zaradi Eme, a je Natalija poudarila: "Družina je ena. Napake enega se poznajo na družini."

Pia: Smo razočarani, prestrašeni

Pia Filipčič je razkrila, da je bil razplet na bojišču za družino šok. Pia: "Vzdušje po mini dvoboju je malo napeto in zmedeno. Hkrati smo razočarani, prestrašeni, kaj nas čaka zdaj, sploh v teh prihodnjih dneh, kaj ta zmaga Igorja in Aleksandre pomeni." Igor pa je zaradi uspeha dobil neverjetno motivacijo in je organiziral delo ter motiviral hlapca in dekli. Hkrati ni mogel prehvaliti Aleksandre, bil je vesel novega zavezništva in pomoči. Pričakoval je, da bo Aleksandra glava in da bosta drug drugemu krila hrbet. Igor: "Da gre Carmen v hlev in da bom jaz sit in vesel."

Ema hudo kršila pravila bivanja na kmetiji

