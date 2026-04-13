Kmetija

Igor ruši vse pred seboj, podkev vzel tudi Žanu

Velenje, 13. 04. 2026 21.27 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Prva mišica Ljubljane, Igor Mikič, si je v novem troboju priboril še zlato podkev Žana Zoreta in je po novem imetnik kar treh. Aleksandra April je bila neuspešna pri iskanju ukradene Pratike, ji je pa uspelo raztogotiti Emo Dragišić.

Juš: Ni mi lahko

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Franc Vozel je zjutraj budil hlapca in deklo, pri tem pa slednjo zalotil z Janom Zoretom, ki je prespal v hlevu. Ema Dragišić se ni pustila motiti, zato je Juš Čop sam poprijel za delo. Juš: "Ni mi lahko. Tako ali tako se prvič soočam s takšnimi opravili in zdaj da še Ema ne pomaga, se mi zdi malo neumno. Brez veze se mi zdi, ampak za živali mora biti poskrbljeno tu na kmetiji. Ker če se bom še jaz usedel, pa nič delal, bo katastrofa." Pri molži je skoraj obupal in Ema se je odločila, da mu bo nudila moralno oporo. V hiši so zato morali čakati na mleko, da bi pripravili zajtrk. Nezadovoljni so bili tudi s tem, da je glava družine Dejan Guzej predolgo spal. Ko je Emi rekel, naj gre pomagat pri tedenski nalogi, je odvrnila, da se bo učila. Ema: "Meni gre za obstanek tukaj, jaz ne morem zdaj tvegati."

Aleksandra prepričana, da Ema laže

Aleksandra April je ugotovila, da v hiši ni Pratike. Sumila je Jana, ki se je enkrat že podpisal pod takšen podvig, kar pa je ta odločno zanikal. Ko so tekmovalci začeli sumiti Emo, je izjavil, da bo vrnil eno Pratiko, če bo v hlevu našel dve. A v resnici tega ni mislil storiti, saj je držal z Emo. Ta dan sta se tudi skupaj pripravljala na morebitni dvoboj v spretnosti. Ko je Aleksandra Emo naravnost vprašala, če ima dve Pratiki, je dekla to zanikala. Ni dovolila niti tega, da bi v njeni Pratiki poiskali nekaj informacij glede sestavljanja gar. Aleksandri se je zdelo, da nekaj prikriva. Po še nekaj deklinih izgovorih je bila prepričana, da laže.

Aleksandra je popustila, ko ji je Ema obljubila, da ji bo prinesla Pratiko. Ker Ema tega ni storila, je šla do ograje, s tem pa razburila deklo. Še huje je bilo, ko je prišla do hleva in čakala. Posredoval je Juš, a težave ni rešil. Ema Pratike zanalašč ni hotela izročiti, zato jo je Aleksandra šla iskat sama, zaradi česar sta se še bolj sprli.

Igor si pribori še Žanovo zlato podkev

Natalija Bratkovič je napovedala drugi boj za zlato podkev, tokrat brez njene prisotnosti. Igor Mikič, Žan Zore in Alenka Weiss so se pomerili v igri Fračostrel, v kateri so s fračo streljali krožnike. V vsakem od petih krogov so lahko streljali petkrat. V prvem krogu je presenetila Alenka, ki je povedla z dvema razbitima krožnikoma. V drugem je dominiral Žan, ki pa ga je ovirala poškodba prsta. Potem ko je Alenka razbila en Igorjev krožnik, je bil slednji pred zadnjim krogom v vodstvu, za konec je razbil še dva. Ker Žanu ni šlo od rok, si je Igor prilastil še njegovo zlato podkev, tako da je po novem imetnik kar treh.

'Takšna stvar te lahko podre'

Franc Vozel je na tržnici odklonil posebno ponudbo, in sicer videosporočilo svojih najdražjih, za kar bi moral odšteti 5 cekinov. Prodajalki Urški je povedal, da so njegovi vsega vajeni in se je raje odločil za nakup moke. Dejan se je odločil za posebno ponudbo, a je Franc v tem videl dvorezen meč: "Takšna stvar te lahko podre. Ti, ko enkrat vidiš domače, tuhtaš dva dni samo o tem in ne tuhtaš o kmetiji."

Dejan je bil ganjen, ko je zagledal ljube obraze, med njimi svojo 'polženo'. Izvedel je, da ga doma vsi zelo pogrešajo. Ob ogledu se je lahko prepričal, da je doma vse v najlepšem redu, zato je dobil nov zagon. Dejan: "Zdaj lahko grem naprej, samo močno." Žan Zore pa je dočakal videoklic z Urško Gros. Izmenjala sta si informacije in si povedala, da se imata rada.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 igor mikič

Hud spor zaradi ukradene Pratike: Si prizadeta?!

  • Bauhaus april
  • Akumulatorska kosilnica
  • Čistilnik
  • Paviljon
  • Plinski žar
  • Pohištvo Alex
  • Pohištvo Deia
  • Pohištvo Fiesta
  • Regal
  • Robotska kosilnica Luba
  • Stol Relax
  • Trimer
  • Visoka greda
bibaleze
Portal
56-letna žena Jeffa Bezosa si želi osmega otroka
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
zadovoljna
Portal
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Kraljeva družina žaluje, umrl je oče kraljice Mary
Kraljeva družina žaluje, umrl je oče kraljice Mary
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
V mini topu pokazala izklesano postavo
V mini topu pokazala izklesano postavo
vizita
Portal
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
cekin
Portal
Zakaj vsi govorijo o teh slovenskih izdelkih?
Regres 2026 ni enak za vse
Regres 2026 ni enak za vse
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
moskisvet
Portal
Skrivnost otoka Flannan: Trije moški izginili brez sledu
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
okusno
Portal
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar
To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kmetija
Kmetija
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641