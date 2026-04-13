Igor ruši vse pred seboj, podkev vzel tudi Žanu

Juš: Ni mi lahko

Franc Vozel je zjutraj budil hlapca in deklo, pri tem pa slednjo zalotil z Janom Zoretom, ki je prespal v hlevu. Ema Dragišić se ni pustila motiti, zato je Juš Čop sam poprijel za delo. Juš: "Ni mi lahko. Tako ali tako se prvič soočam s takšnimi opravili in zdaj da še Ema ne pomaga, se mi zdi malo neumno. Brez veze se mi zdi, ampak za živali mora biti poskrbljeno tu na kmetiji. Ker če se bom še jaz usedel, pa nič delal, bo katastrofa." Pri molži je skoraj obupal in Ema se je odločila, da mu bo nudila moralno oporo. V hiši so zato morali čakati na mleko, da bi pripravili zajtrk. Nezadovoljni so bili tudi s tem, da je glava družine Dejan Guzej predolgo spal. Ko je Emi rekel, naj gre pomagat pri tedenski nalogi, je odvrnila, da se bo učila. Ema: "Meni gre za obstanek tukaj, jaz ne morem zdaj tvegati."

Aleksandra prepričana, da Ema laže

Aleksandra April je ugotovila, da v hiši ni Pratike. Sumila je Jana, ki se je enkrat že podpisal pod takšen podvig, kar pa je ta odločno zanikal. Ko so tekmovalci začeli sumiti Emo, je izjavil, da bo vrnil eno Pratiko, če bo v hlevu našel dve. A v resnici tega ni mislil storiti, saj je držal z Emo. Ta dan sta se tudi skupaj pripravljala na morebitni dvoboj v spretnosti. Ko je Aleksandra Emo naravnost vprašala, če ima dve Pratiki, je dekla to zanikala. Ni dovolila niti tega, da bi v njeni Pratiki poiskali nekaj informacij glede sestavljanja gar. Aleksandri se je zdelo, da nekaj prikriva. Po še nekaj deklinih izgovorih je bila prepričana, da laže. Aleksandra je popustila, ko ji je Ema obljubila, da ji bo prinesla Pratiko. Ker Ema tega ni storila, je šla do ograje, s tem pa razburila deklo. Še huje je bilo, ko je prišla do hleva in čakala. Posredoval je Juš, a težave ni rešil. Ema Pratike zanalašč ni hotela izročiti, zato jo je Aleksandra šla iskat sama, zaradi česar sta se še bolj sprli.

Igor si pribori še Žanovo zlato podkev

Natalija Bratkovič je napovedala drugi boj za zlato podkev, tokrat brez njene prisotnosti. Igor Mikič, Žan Zore in Alenka Weiss so se pomerili v igri Fračostrel, v kateri so s fračo streljali krožnike. V vsakem od petih krogov so lahko streljali petkrat. V prvem krogu je presenetila Alenka, ki je povedla z dvema razbitima krožnikoma. V drugem je dominiral Žan, ki pa ga je ovirala poškodba prsta. Potem ko je Alenka razbila en Igorjev krožnik, je bil slednji pred zadnjim krogom v vodstvu, za konec je razbil še dva. Ker Žanu ni šlo od rok, si je Igor prilastil še njegovo zlato podkev, tako da je po novem imetnik kar treh.

'Takšna stvar te lahko podre'