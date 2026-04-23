Igor: To je neverjeten občutek, ko doživiš tako zmago

Lepo vzdušje v kajži in na posestvu

Kajža je povezala dvobojevalca Igorja Mikiča in Gregorja Merdausa. Slednji je obžaloval, da nista imela več stikov: "Ker je res tak pozitiven človek." Igor: "Mislim, da so imeli letos na kmetiji strahospoštovanje do mene. Nobeden si ni vzel pet minut časa, da me spozna. Vsi so gledali samo platnico, nobeden pa ni odprl kakšnega lista in prebral kakšnega poglavja." Družina se je medtem trudila, da bi dokončala tedensko nalogo. Tudi Pia Filipčič je dala vse od sebe, da bi dobro poskrbela za živali. Jan Zore: "Kar vidim, je odlično za eno tako punco, ki nima izkušenj s tem. Pohvalno res." Bil je ponosen nanjo, ona pa vesela pohvale.

Nada izredno zadovoljna: Bravo!

Gospodarica Nada je bila navdušena nad tablami, na katere so tekmovalci narisali živali in jih 'pobarvali' z volno. Bila je presenečena, ko je izvedela, da je avtor slik glava Jan. Preštela je vse žeblje, ki jih je bilo 225, in jih je prav tako pohvalila. Janu je čestitala tudi za to, kako lepo so poskrbeli za vrt. Nada: "Čudovito. Ta teden sem res zelo zadovoljna z družino." Obljubila jim je zasluženo nagrado: "Družina se iz tedna v teden manjša, naloge so zelo težke, oni pa kar vztrajajo." Zmotilo jo je le to, da je večino dela z žeblji opravil Franc Vozel.

Soočenje pred dvobojem

Pred dvobojem so se soočili Igor, Žan Zore in Juš Čop. Igor je slutil, da se obeta zelo nelagoden pogovor, po drugi strani pa je bil vesel, saj je želel oprati svoje ime. O Žanu je povedal, da mu še zdaj ne more pogledati v oči: "Ker ve, da je trosil laži." Znova je pojasnil, o čem je v resnici tekla beseda v koči na jasi. Jušu je povedal, da ga je zelo razočaral in da bi se moral pogovoriti z njim, ne pa naivno slediti drugim. Janova največja slabost je po njegovem ta, da verjame bratu, na koncu pa nastrada sam. Juš je povedal, da se je njegovo zaupanje v Igorja omajalo, potem ko ga je izbral za drugega dvobojevalca. Jan pa bo poskušal zakrpati odnos, saj je Igor iskren, močan in ga ima rad.

Igor odžaga Gregorja

Gregor se je odločil, da se bosta z Igorjem pomerila v spretnosti, v dvoboju Žaga. Igor je priznal, da je bil z eno nogo že doma: "Potem sem si pa rekel, kakšen bi bil zgled mladim, da se človek kar tako preda. Danes bom dokazal vsem, ki so govorili, da kmečki moči ni para. Ampak jaz bom dokazal, da fitnes rokica vedno zmaga." Dvobojevalca sta v sedečem položaju žagala hlode nasprotnika. Po slabšem Igorjevem začetku je Gregor prežagal prvi hlod. Takrat se je Igor skoraj predal, nakar mu je družina pomagala z nasveti. Po tistem je pospešil in odžagal prvi Gregorjev hlod. Slednji je bil tudi v nadaljevanju v prednosti in bi moral prežagati samo še en Igorjev hlod, a je Igor prežagal kar dva hloda naenkrat ter slavil zmago, ob tem pa se je poklonil Gregorju. Igor: "To je neverjeten občutek, ko doživiš tako zmago, še posebej proti tako močnemu nasprotniku. Gregor je veljal za favorita že od samega začetka, vsi so ga gledali kot boga. On prihaja s kmetije, ima ogromno znanja, trdo je delal vse tedne. Ljudje so imeli obraze, kot da bi okameneli, ko je on izgubil." Bil je mnenja, da si je bolj želel ostati kot Gregor.

Sotekmovalci in lepi trenutki