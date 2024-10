Igor v hlevu: Jaz sem rad urejen, počesan, negovan

OGLAS

'Vse okoli mene smrdi' Igor Mikič se je moral po porazu pri prejšnji tedenski nalogi skupaj z družino preseliti v hlev. A se je moral na takšno življenje še navaditi. Igor: "Jaz sem rad urejen, počesan in negovan. In meni topla voda in ogledalo veliko pomenita, tega v hlevu na žalost ni. Vse o koli mene smrdi, meni bo res velika muka." Počutil se je, kot da je v šoli v naravi, kar je za odrasle ljudi malo smešno. Obenem se je tolažil, da bo morda začel ceniti osnovne stvari. Ines Dužič pa je bolj kot bivanje v hlevu mučilo sobivanje z njim, Majo Triler in njenim bratom Nikom.

Laura razdeli kritike in prestavi klobuk Medtem ko si je v modri družini z zmago pri tedenski nalogi mandat glave podaljšala Tamara Talundžić, je glavo oranžne družine določila Laura Beranič. Žana Hroneka je pohvalila kot super in pridnega fanta, ki mu večina moških v družini ni segla niti do gležnja. Pograjala je katastrofalno obnašanje do njega, nakar je Maja spomnila, da je tudi sama sodelovala pri tem. Maji je Laura očitala, da njun odnos ni bil iskren in da se bo skrhal tudi njen odnos z Nikom. Marjani Povše je povedala, da se ji je zahvaljevala za pozitivno energijo, nato pa pokazala svojo zahrbtnost. Marjana: "S tem, kar govori o drugih, pove največ o sebi." Igor je Lauro razočaral z žaljivim odnosom do sosedov in povsem pokvaril dobro mnenje, ki ga je imela o njem. Za glavo družine je Laura imenovala Ines. Ta je takoj nagovorila družino, češ da je verjetno vsem v interesu, da zmagajo pri tedenski nalogi. Želela je tudi, da bi sproti čistili hlev, takoj zatem je morala pohiteti na predajo navodil za novo nalogo.

Ines Dužič je glava družine v hlevu. FOTO: POP TV icon-expand

Volna od kožuha do končnega izdelka Gospodarica Nada je s seboj pripeljala prijateljici, ki sta glavama razložili prav poseben postopek. Nada: "Ta teden bomo delali z volno ... Tako da boste spoznali obdelavo volne od kožuha do končnega izdelka." Nada se je zelo veselila naloge: "Ker bo res pokazala, iz kakšnega testa so tile moji kmetje." A bi si predvsem moški želeli drugačne, bolj fizične naloge. Oranžni so vse upe polagali na Marjano, Nuša Šebjanič pa je bila optimistična, da se bo pletenja hitro naučila. Družini sta še izvedeli, da bo Nada ocenjevala količino in kvaliteto volne, plus točke si lahko pridobijo z dodatnimi izdelki.

Tjaša Vrečič, ki je po poklicu veterinarski tehnik, med striženjem ovce. FOTO: POP TV icon-expand