Kmetija

Igorjeva mama Marija očarala vse po vrsti

Velenje, 14. 05. 2026 21.20 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Za lep začetek novega dne na posestvu je s svojim lepim sporočilom poskrbel Juš Čop. Sledili so obiski najdražjih in prva je bila Igorjeva mama Marija, ki je med tekmovalce prinesla zvrhan koš dobre volje. Franc Vozel pa je zajokal, ko je zagledal svojo ljubljeno 'četo'.

Lepo Juševo sporočilo

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Juš Čop je svojim sotekmovalcem povedal, da so mu prirastli k srcu in v njem pustili velik pečat. Aleksandri April se je zahvalil za oporo v težkih trenutkih, sladkanje na vrtu in zložene obleke. Francu Vozlu se je zahvalil za znanje, ki mu bo ostalo za celo življenje. Bratoma Zore je položil na srce, naj se ne kregata in omenjata osebnih stvari, kar ga je v tekmovanju zelo žalostilo. Juš: "Ker marsikatero stvar izrečeš v jezi in jo potem obžaluješ." Igorju Mikiču se je opravičil za stvari, ki so ga morda užalile, zahvalil se mu je za modre nasvete in oporo. Janu se je zahvalil za vse, kar je naredil zanj. Mnenja je, da lahko prav on pride zelo daleč. Juš: "Naredi to zame. Zmagaj zame."

Polfinalisti med ogledom Juševega sporočila
FOTO: POP TV

Igorjeva mama Marija in njena nalezljiva energija

Polfinalisti so se veselili svojega uspeha, Aleksandra pa se je spraševala, ali lahko premaga fante, ki jih ima okoli sebe. Veselili so se tudi obiskov, prvi so se obetali prav ta dan, sicer pa so se nameravali potruditi, da bi razveselili gospodarico Nado. Med delom jih je s svojim prihodom presenetila Igorjeva mama Marija. Tekmovalec se je iskreno razveselil, ko je zagledal ljubi nasmeh. Igor: "Meni ona največ pomeni, imam samo njo. In ne bi mi mogla bolj popestriti in polepšati tega sončnega dne." Igor je Marijo stisnil v močen objem, Franc pa ji je povedal: "Izredno dobrega sina ste vzgojili." Celo družino je posedla za mizo in jih lepo pogostila. Franc: "Zdaj ne vem, ali smo mi prišli v goste ali ona k nam." Igor: "Moja mama kamorkoli je prišla, je prišla polnih rok. In sem jo enkrat vprašal, zakaj. In je rekla: Sine, čez zaprto dlan ne moreš nič dobiti. Vedno jo moraš odpreti in se ti bo povrnilo še dvakrat več."

Ko sta se umaknila na samo, ji je povedal, da so njegovi sotekmovalci pravi lisjaki. Igor: "Ampak komaj čakam, da enega po enega dobim v roke." Marija je povedala, da njen sin ne bo obupal. Tako je bilo vedno v njegovem življenju, tudi če mu je bilo težko. Razkrila je, da je izkušnje nabiral na kmetiji njenih staršev, kjer se je veliko družil z dedkom in mu pomagal. Presenetilo pa jo je, kako obvlada molžo. Igor: "Mislim, da sem mami pokazal in dokazal, da sem postal pravi kmet, da sem zmožen lotiti vsega, kar si zadam." Povedal je, da je bil dan zanj najlepši na posestvu, bil je presrečen ter po nasmehih in besedah spodbude poln motivacije.

Franca obiski ganili do solz

Franc je zajokal, ko je zagledal svoje najdražje. Seveda ni minilo brez vprašanja, ali doma nimajo nič dela. Njegova žena Rolanda je opazila, da je shujšal: "Ne vem, ali te malo jezijo dekleta in fantje ali ti ne dajo dovolj jesti." Ko je med moškimi opazila Aleksandro, je komentirala: "Zelo dobra mora biti ... Da zdrži." Ko je Franc izvedel, da so doma pokosili, je ostal brez besed. Svojima vnukoma Emi in Gašperju je takoj šel razkazat posestvo in živali. Sina Sergeja pa je nato nagnal na delo, a je tega vajen. Igor je Franca pohvalil, češ da brez njega ne bi bila opravljena nobena naloga, da ima ogromno srce, da pa je tudi pravi lisjak glede taktik. Rolanda ni bila presenečena, Igor pa je dodal: "Mogoče je te taktike Franc uporabil tudi na njej."

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 igor mikič mama marija franc vozel

