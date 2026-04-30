Kmetija

Igorju bo ob Žanovi potezi šlo na bruhanje

Velenje, 30. 04. 2026 16.15 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Tekmovanje za imuniteto na izboru drugega dvobojevalca se bo končalo s pravo dramo. Žan Zore si bo prisvojil Aleksandrine in Piine gajbice krompirja, zaradi česar bo Igorju šlo na bruhanje. Ali bo Žanu uspelo priti do imunitete in koga bo v dvoboj izzval Dejan Guzej?

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Igor Mikič se bo po napornem izkopavanju krompirja veselil. Igor: "Jaz pa Alenka sva izkopala največ krompirja, zato nama imuniteta ne uide." To bi pomenilo, da bo lahko Dejan Guzej svojega nasprotnika izbiral samo med Francem Vozlom in Žanom Zoretom. Dejan: "Sem včeraj tudi razmišljal, da bi to lahko bil Žan. Nima toliko znanja iz Pratike, kot bi ga moral imeti." Igor: "Lepo je videti, kako se Žanu tresejo kolena."

Žan se bo zaradi tega odločil za drzno potezo, prisvojil si bo gajbice krompirja, ki sta ga izkopali Aleksandra April in Pia Filpčič. Igor: "Ko gledam Žana, kako jemlje Aleksandrine gajbice, mi gre na bruhanje ... Mogoče je pa Žan Frančev odtujeni otrok, da ga tako ščiti." Aleksandra bo opozorila še na drugo podrobnost: "Franci ni bil 'fer'. Tisti krompir, ki ga je izkopal pri nama s Pio, si ga je dal lepo na svoj kupček."

Ali bo Žan na koncu dobil imuniteto in koga bo v dvoboj izzval Dejan? Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Watcherman
30. 04. 2026 17.15
A JE TO.
Mukec
30. 04. 2026 17.07
Žan največje gonvo
Amor Fati
30. 04. 2026 16.43
Kdor to gleda ne more biti ravno pameten.
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
To otroka najhitreje nauči upravljanja z denarjem
To otroka najhitreje nauči upravljanja z denarjem
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Znana Hrvatica izgubila 13 kilogramov
Znana Hrvatica izgubila 13 kilogramov
Slovenska podjetnica iskreno o svoji preteklosti
Slovenska podjetnica iskreno o svoji preteklosti
Zdravnik opozarja: Nevaren kožni simptom med pitjem alkohola, ki ga ne smete ignorirati
Telo jo je opozorilo na raka ob pitju alkohola na prvem zmenku z bodočim možem
Telo jo je opozorilo na raka ob pitju alkohola na prvem zmenku z bodočim možem
Kako pravilno izvesti sklece
Kako pravilno izvesti sklece
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
