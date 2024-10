Igorju Mikiču se bo dvignil pritisk: Kar po vaše ali kaj?

Težka tedenska naloga bo očitno odpihnila dobro voljo tako v hlevu kot v hiši. Tamara Talundžić bo Žanu Hroneku predlagala, da bi za njegovo družino pripravila skrinjico dobrot, v zameno pa bi lahko 20 minut več uporabljali stiskalnico. Igor Mikič bo vzrojil: "Skrinjico dobrot? Kar po vaše ali kaj? Prosim, samo gas, 180 stopinj." Maja Triler se bo nato hudovala na Žana, ki bo sosedom odnesel krožnike in skodelice. Maja: " Naj jedo z nogami. " Modri pa bodo pogrešali ščetko, s katero morajo po vsaki uporabi očistiti stiskalnico za olje. Tjaša bo prepričana, da so to storili sosedje, ki pa bodo vse zanikali.

Marjani Povše se bo na glasovanju zareklo, da ji je Nik Triler povedal, kdo bo v tem tednu na tapeti, oziroma za koga bo njegov klan glasoval. Nik naj bi ji povedal, da bo to Laura Beranič, slednja pa se bo jezila, češ da je to podlo od njega. V hlevu pa bo za slabo voljo poskrbel Tim Novak, ki bo kamenček namenil Anji Malešič. Tim: "Da se ne bo Nuša preveč slabo počutila." Tamara ne bo skrivala razočaranja: "Jaz ne vem, kaj se dogaja med Nušo in Timom, meni je pomembno, da je Tim še vedno z mano v klanu in to bo treba razčistiti."

