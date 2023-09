Pol tribune v solzah: Igrali ste se z usodo in drago plačali

Gregor Fabrici in Žan Simonič sta bila postavljena pred dilemo. Lahko bi izbirala vrsto dvoboja, a če bi ponudbo sprejela in bi njuna družina zmagala pri tedenski nalogi, se ne bi mogla potegovati za naslov glave družine. Žan je kar takoj povedal, da bo izbral spretnost, Gregor pa je takrat še kolebal.

Dva Klarina sončka

Klara Vodopivec se je počutila zelo slabo, ko sta se Žan in Marcel Verbič poslavljala in se napotila proti kajži. Klara: "Tista dva sončka, s katerima se zelo razumemo in družimo, tako da manjkala mi bosta oba." Tamara Talundžić pa je slovo videla kot malo grenko, malo sladko.

Kristijanova družina prekršila pravila, zmaga v roke Tamarine družine

Gospodarica Nada je ob prihodu na posestvo ocenila: "Teli pa res znajo. Greda je prečudovita." Glavama družin je povedala, da je navdušena, nato pa jima naročila, naj pokličeta vsak svoje člane. Na trgu so izvedeli, da so prekršili prvo pravilo, ki velja na posestvu, in to je storilo pol Kristijanove družine. Stopili so na del posestva, ki pripada hlevu, to pa je pomenilo kazen. Gospodarica Nada: "Družina iz hiše je zato padla na nalogi." To se Kristijanu ni zdelo pošteno, medtem ko je bila Tamara presrečna, prav tako dvobojevalca Marcel in Žan.