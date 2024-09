Imuniteta za Stanislava, opravičilo za Borisa in Igorja

Družina je bila v pričakovanju izbora dvojice za boj za imuniteto. Laura Beranič , Nuša Šebjanič in Ines Dužič so potrdile, da bosta to priložnost dobila Stanislav Travnikar in Žan Hronek , saj sta najbolj pridna in največ naredita na posestvu. A sta Nik Triler in Boris Vidovič še imela upanje, na svoji strani sta imela Marjano Povše , sumiti pa sta začela Nušo, ki se je preveč družila z zavezniki Tjaše Vrečič . A naj bi tudi Tjaša Maji Triler obljubila, da ima njen glas.

Namesto zaveznikov kramp in lopata

Jasmin Cerić se je prvi lotil tedenske naloge, saj ga delo, kot je povedal, osvobaja. Jasmin: "Glede na to, da tu notri nimam pravega, pravega zaveznika, ki bi mu lahko vse zaupal ... Če tiščiš preveč v sebi, eksplodiraš, tako pa dam čez kramp in lopato ven." Lopate so v roke vzele tudi tekmovalke, ki so ocenile, da je lopatanje občutno težje od fitnesa.

Največ glasov za Stanislava in Žana

Glava družine Žiga Mohar se je domislil glasovanja z lopatami in vilami. Služabniki so lahko opazovali, kako sta največ glasov dobila Stanislav in Žan. Boris in Nik tako nista dobila priložnosti, da bi se borila za imuniteto. Maja se je jezila, ker ji je Tjaša obljubila, da bo glasovala za Nika, pa tega ni storila. Enako je povedala za Žigo, Nušo in Igorja.

Silen prepir, nato opravičevanje

Nik je bil še najbolj jezen na Igorja, ker ta ni glasoval zanj. Ko je družina odhajala proti hiši, je za njim zakričal grdo besedo, nato pa začel preklinjati. Igor se je odzval in želel z njim takoj razčistiti. Nik se je sicer opravičil, Igor pa mu je vrgel v obraz, češ da naj ne govori za njegovim hrbtom. Ker je ravno kuhal, mu je še navrgel: "Ženske so v kuhinji, a ti je jasno!? Tja spadaš!" Nik: "Zanimiv način je izbral, glede na to, da je naredil gostinsko šolo in je kuhar." Vztrajal je, da ni govoril za Igorjevim hrbtom, slednji pa se je znesel še nad Borisom, ki se ni počutil prav nič krivega za nastalo situacijo. Igor se je Borisu kasneje za to opravičil in odločil se je, da bo odslej nevtralen, oziroma da ne bo pripadal nobenemu klanu.