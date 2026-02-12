Incident na posestvu, tekmovalec skoraj požgal hišo

Dan pred izborom drugega dvobojevalca bo Dejan Guzej dodobra prestrašil sotekmovalce. Potem ko si je ponoči prižgal svečo v sobici na podstrešju, je zaspal, nakar je zagorelo. Dejan: "Se zbudim, pogledam gor, sem mislil, da sem zraven kurišča zaspal." Dramatičen začetek dneva bo samo uvod v napeto dogajanje v nadaljevanju, ko se bodo vrstili izdajstva in prepiri.

Družina bo izbirala drugega dvobojevalca in glasove bodo podajali z očitki. Nuša Šebjanič: "Štrene meša dvakrat več kot jaz." Mark Baržić: "Poskuša biti nekaj več." Aleksandra April: "Mislim, da je ta oseba malo šov zgrešila." Slednja se bo zaradi svoje druge izjave na glasovanju glasno sprla s Carmen Osovnikar. Padale bodo težke besede, izrečene bodo grožnje. Igor Mikič se bo samo smejal: "Naj se pokoljejo med sabo, jaz bom pa boj mirno preživel."

Carmen Osovnikar se bo sprla z Aleksandro April. FOTO: POP TV