Kmetija

Incident na posestvu, tekmovalec skoraj požgal hišo

Velenje, 12. 02. 2026 16.02 pred 22 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Ponoči se bo na kmetiji zgodil incident s svečo, Dejan Guzej bo skoraj požgal kmetijo. Zaradi izjave na izboru drugega dvobojevalca bo prišlo do hudega prepira med Aleksandro April in Carmen Osovnikar.

Dan pred izborom drugega dvobojevalca bo Dejan Guzej dodobra prestrašil sotekmovalce. Potem ko si je ponoči prižgal svečo v sobici na podstrešju, je zaspal, nakar je zagorelo. Dejan: "Se zbudim, pogledam gor, sem mislil, da sem zraven kurišča zaspal." Dramatičen začetek dneva bo samo uvod v napeto dogajanje v nadaljevanju, ko se bodo vrstili izdajstva in prepiri.

Družina bo izbirala drugega dvobojevalca in glasove bodo podajali z očitki. Nuša Šebjanič: "Štrene meša dvakrat več kot jaz." Mark Baržić: "Poskuša biti nekaj več." Aleksandra April: "Mislim, da je ta oseba malo šov zgrešila." Slednja se bo zaradi svoje druge izjave na glasovanju glasno sprla s Carmen Osovnikar. Padale bodo težke besede, izrečene bodo grožnje. Igor Mikič se bo samo smejal: "Naj se pokoljejo med sabo, jaz bom pa boj mirno preživel."

Carmen Osovnikar se bo sprla z Aleksandro April.
Carmen Osovnikar se bo sprla z Aleksandro April.
FOTO: POP TV

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 dejan guzej carmen osovnikar aleksandra april

Kar 12 glasov za Nušo: Najnižja točka, na katero lahko padeš

Amor Fati
12. 02. 2026 16.19
Sami neki frajerji in same neke frajerke. Sploh niso kul, samo delajo se, da so kul. Izkoriščajo ta šov, da se prodajo naprej in delajo norce iz samih sebe.
bibaleze
