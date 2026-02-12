Incident na posestvu, tekmovalec skoraj požgal hišo

Dan pred izborom drugega dvobojevalca bo Dejan Guzej dodobra prestrašil sotekmovalce. Potem ko si je ponoči prižgal svečo v sobici na podstrešju, je zaspal, nakar je zagorelo. Dejan: "Se zbudim, pogledam gor, sem mislil, da sem zraven kurišča zaspal." Dramatičen začetek dneva bo samo uvod v napeto dogajanje v nadaljevanju, ko se bodo vrstili izdajstva in prepiri.
Družina bo izbirala drugega dvobojevalca in glasove bodo podajali z očitki. Nuša Šebjanič: "Štrene meša dvakrat več kot jaz." Mark Baržić: "Poskuša biti nekaj več." Aleksandra April: "Mislim, da je ta oseba malo šov zgrešila." Slednja se bo zaradi svoje druge izjave na glasovanju glasno sprla s Carmen Osovnikar. Padale bodo težke besede, izrečene bodo grožnje. Igor Mikič se bo samo smejal: "Naj se pokoljejo med sabo, jaz bom pa boj mirno preživel."
Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.