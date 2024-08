Ines Dužič: Fant ve, da imam večino časa nore ideje

OGLAS

Ines Dužič je delavna, zabavna in glasna 25-letnica, ki bo v letošnji Kmetiji zastopala Štajersko. Prihaja iz Rač, dela pa v kozmetičnem salonu. Ines: "S prijateljico imava kozmetični salon. Zaenkrat je lastnica salona prijateljica." Ines si namreč z denarno nagrado želi odpreti svoj salon, a do zmagovalne stopničke bo še dolga in trnova pot, na kateri ne bo časa za posvečanje zunanjemu videzu. Ines: "Vedno sem rada urejena, ampak mislim, da mi na kmetiji to ne bo zmeraj uspelo. Vsekakor bodo imele druge naloge prednost."

Ines Dužič FOTO: POP TV icon-expand

Za energično Ines ena zaposlitev ni dovolj, je tudi teleoperater, kar ni delo za vsakega: "Delo je kar precej psihično naporno, zmeraj moraš biti z glavo pri stvari. Je pa absolutno tudi prijetno, saj si lahko vedno v stiku z ljudmi." Tako lahko od nje pričakujemo, da se bo med pisano druščino tekmovalcev znašla kot riba v vodi. Ines pravi, da je ob Kmetiji odrasla. Vseskozi je govorila, da bo tudi sama enkrat tekmovala v šovu, in želja se ji je letos uresničila. In zakaj ravno ta šov? Ines: "Vedno sem želela videti, kako poteka snemanje resničnostnega šova. Za Kmetijo sem se odločila, da stopim izven cone udobja. Sem mestna punca in vem, da mi na kmetiji ne bo ravno z rožicami postlano."

Fant, s katerim je v zvezi že 10 let, jo pri odločitvi podpira. A ker pravi, da sama v zvezi nosi hlače, verjetno nima druge izbire, se pošalimo. Ines: "Fant ve, da imam večino časa nore ideje. Po 10 letih mu je to nekaj normalnega (smeh). Definitivno sva se pa o tej odločitvi pogovarjala skupaj." Prav po njegovi zaslugi je po turbulentnih letih odraščanja obrnila nov list v svojem življenju. Ines je namreč imela lepo otroštvo, a sta se njena starša ločila. Ločitev je dogodek, ki vedno zareže v otroško srce. Ines: "Moja starša sta se ločila, ko sem imela šest let. Takšni trenutki nikoli niso prijetni. Imam pa super družino, ki me podpira in mi zmeraj stoji ob strani." Tako je bilo tudi v kasnejših letih. Ines: "Pri meni se je kar precej hitro pojavila puberteta, bila sem samosvoja in nagajiva najstnica. Bila sem zelo trmasta, tako da so starši v tem obdobju dobili kar nekaj sivih las."

Ines: "Sem mestna punca in vem, da mi na kmetiji ne bo ravno z rožicami postlano." FOTO: POP TV icon-expand