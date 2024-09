Ines o odnosu z Jasminom: Dejstvo je, da sem se celo Kmetijo iskala

29-letni Jasmin Cerić že ima za seboj resničnostno romanco. Ko je sodeloval v četrti sezoni Big Brotherja, v kateri je prišel vse do finala, se je zapletel z Almo Pijuković. Skupaj sta ostala še nekaj časa po koncu snemanja, nakar so se njune poti razšle. Kmalu zatem ga je očarala pevka Ema Sladič, s katero se je razveselil hčerke, toda v Kmetijo je prišel kot samski moški. Pred vstopom je o ljubezni pred kamero povedal naslednje: "Mislim, da pred kamero ni ljubezni. Ali so hormoni ali pa iskanje pozornosti."

25-letna Ines Dužić iz Rač pa v šov ni vstopila kot samska ženska in o ljubezni pred kamero sploh ni razmišljala. Ines: "Moja ljubezen me čaka doma." S fantom je v zvezi že 10 let in hvaležna mu je, ker jo podpira in ji stoji ob strani. Ines: "Dejansko se je moje življenje spremenilo, ko sem spoznala fanta. Bil je dosti bolj zrel od mene, pomagal mi je pri vseh zastavljenih projektih. Z njegovo pomočjo sem danes tukaj, kjer sem."

Toda tekmovanje v Kmetiji je zahtevna preizkušnja in ob sebi je dobro imeti zaveznike, ki jim lahko zaupaš in se jim v težkih trenutkih izpoveš. Ines je oporo našla tudi v Jasminu: "Z Jasminom se razumeva, zaštekala sva se, isto razmišljanje imava, tako da mi je všeč, da mi je v oporo, da mi stoji ob strani, da mi daje neko motivacijo." V tem tednu je namreč Ines postala druga dvobojevalka in nocojšnji dvoboj s Polono Kranjc bo njena prva tovrstna preizkušnja.