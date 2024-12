Ines v objemu svojega fanta Sergeja: Sploh ga ne bi spustila

Medtem ko je bila družina v areni, so na posestvo prispeli najdražji Ines Dužič . Med njimi je bil Inesin fant Sergej Jamnik , ki je povedal: "Moram priznati, da sem nervozen, ker sem zelo dolgo čakal na Ines." In dočakal je dolg objem, potem ko je njegova draga kar pritekla do hiše. Ines: "Končno! Moj Sergej je tu! Samo objemala bi ga, sploh ga ne bi spustila." Inesina teta Lili Jelen : "Vidi se, da je vesela, srečna. Pa smo srečni tudi mi, če je ona." Inesina mama Saša Jelen je bila mnenja, da je Ines življenje na kmetiji obogatilo: "Počne nekatere stvari, ki jih prej ni, tako da sem vesela za to." Ines pa je bila presrečna: "To je najlepši dan na tej kmetiji."

Ines in Sergej sta se nato umaknila na samo in si vzela nekaj trenutkov samo zase. Povedala mu je, da ga je zelo pogrešala, in zanimalo jo je, kaj se dogaja doma. Hitro je bila potolažena: "Vse je ok, vse je super, ko pa pride Sergej, je svet lepši. Končno ga lahko vidim, končno ga lahko stisnem. Sploh ne morem verjeti, da je realno, da držim njegovo roko v svoji roki. Z njim je tako ali tako vse lažje." Povedala je, da sta ji všeč njegova mirnost in potrpežljivost: "Najbolj pa obožujem to, da me toliko spoštuje in da mi toliko zaupa." Priznala pa mu je, da ji je bilo prvih nekaj tednov grozno in da je hotela iti domov, Sergej pa jo je razumevajoče poslušal in zaljubljeno povedal: "Ines je v mojem življenju že 10 let in to je to, drugega ne potrebujem."

