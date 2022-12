Ivan: Če bi hotel, vem, da bi zmagal

V dvoboju z Janom si dokazal, da 'dedek' le ni za staro šaro. Kako velike konkurente pa si videl v ostalih finalistih in koliko možnosti si po svojih ocenah imel za zmago?

Dvoboj je bil res zelo težek, mislim, da najtežji, kar sem jih kdaj videl na kmetiji, ampak sem zelo trmast in sem kljub razbiti ustnici in dvakrat zlomljenemu prstu Janu pokazal, kako je dedek, ki mu manjka samo še palčka, sposoben. Konkurence v ostalih finalistih nisem videl, če se mi le ne bi zgodila ta nesreča in če bi hotel, vem, da bi zmagal.

Tvoji sotekmovalci so bili mnenja, da si bil Aljaževa senca in si vse ponavljal za njim. Ali je to bila tvoja taktika ali sta se res tako ujela?

Z Aljažem sva se res zelo ujela, tudi sedaj sva še v stikih, se vidiva, slišiva. Da sem bil pa njegova senca in ponavljal za njim? Hm ... ne bi rekel, da je bilo tako, sva pa seveda sodelovala, ker sva se najbolj 'zaštekala'.

Do žensk si imel drugačen odnos, marsikdaj poniževalen. Si jih doma ali kje drugje kaj slišal glede tega?

Do žensk sem imel takšen odnos, kot so ga one imele do mene. Marsikatera je pustila doma tisti kolešček, ki ji poganja vse ostale. (smeh)