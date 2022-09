Ivan ni podlegel skušnjavi: Nisem neumen

Danijelina družina je poskušala krivdo za moker mlin zvaliti na Ivanovo, a se slednji ni dal. Kmalu zatem je Tom po tleh stresel pšenico, do katere so nato hoteli priti z menjavo, a jim ni uspelo. Družini sta ta dan za prva dvobojevalca določili Moniko in Petra.

Zvezane roke zaradi dežja Andrea je vstala prva in se lotila jutranjih opravil, nakar se je prebudil Jan. Upala je, da ji bo priskočil na pomoč, a je šel na stranišče in naravnost nazaj na svoje ležišče. Sosedje pa so čakali in čakali na mleko in jajca, a se Ivanova družina ni odzvala na njihove klice.

icon-expand Tom in Danijela ob mokrem mlinu. FOTO: POP TV

Dež zmoči mlin Danijelina družina je ugotovila, da je dež zmočil mlin, na kar je gospodarica izrecno opozorila. Danijela je krivdo poskušala prevaliti na Ivana, a jo je glava družine spomnil, da sta zadnja mlela Aljaž in Aneta. Poleg tega je Danijelini družini predlagal, da bi ga zaščitili s folijo, pa so mu rekli, da je ne potrebujejo. Danijela je bila jezna na Ivana, ker ni hotel sodelovati, a sta se z Aljažem tolažila, češ da bodo zagotovo zmagali, kajti Ivanova družina ta dan sploh še ni zavihala rokavov.

Monika je prva dvobojevalka Natalijin prihod v hišo je naznanil izbor prvega dvobojevalca. Monika je izrazila željo, da bi šla domov, saj se ni počutila dobro zaradi pomanjkanja hrane, poleg tega je pogrešala svoje domače. Prepričana je bila, da fizično ne bi zmogla takšne preizkušnje. Aljaž je zaradi tega kamenček dal njej, Tom, Jožica, Karin, Denis in Danijela prav tako. Monika je postala prva dvobojevalka in napovedala je: "Hoteli so Aneto, dobili bodo Aneto." Peter zaradi alergije na seno v šotor Peter je Nataliji povedal, da je alergičen na seno, zaradi česar se počuti vsak dan slabše. Natalija mu je predlagala, da bi spal v šotoru, in Petru se je ideja zdela mikavna. Ni minilo veliko časa, ko je s svojo prošnjo pristopil Janu in Aneti. Slednja mu je najprej povedala, da jih ne bo na dnino, ker se ne držijo dogovorov. Tako denimo Aleš za svoje delo ni dobil obljubljenega mleka. Poleg tega Petru ni verjela, da ima alergijo na seno, saj že 14 dni spi v hlevu. A so se kasneje izzivalci odločili, da se jim Peter lahko pridruži.

icon-expand Ivana ni premamil tobak. FOTO: POP TV

Danijelini družini se raztrese pšenica Danijelina družina je naletela na veliko oviro. Ko je Tom dvignil eno izmed vreč pšenice, se se je ta pretrgala, dragoceno zrnje pa se je razsulo po tleh. To sta opazili tudi Manja in Maja, ki sta prav takrat prišli na trg po vodo. Zanje bi to lahko bila prednost, saj to pomeni manj moke za Danijelino družino. Ivan se ni veselil, pa tudi smejal se ni tuji nesreči: "Ker tudi tebe lahko hitro doleti isto." Danijela je kmalu zatem prišla k ograji in si je v zameno za tobak zaželela moko. Ivan je prav dobro vedel, da je to zaradi nesreče s pšenico. Povedal ji je, da ni neumen, in Danijeli na koncu res ni uspelo. Njena družina se je zato odločila, da bodo bolj strogi pri odmerjanju dobrin.

Peter je prvi dvobojevalec Natalija se je vrnila v hlev, da bi še Ivanova družina izbrala prvega dvobojevalca. Peter je kamenček namenil Maji, Jan se je zaradi prepira odločil za Andreo, Manja je izbrala Petra, Maja in Andrea prav tako. Ivan je kot zadnji svoj kamenenček dal Petru, ki je tako postal prvi dvobojevalec. Peter se je ta dan tudi preselil v šotor in ni mu bilo žal, da zapušča svojo družino. Upal je, da se bo vsaj dobro naspal in najedel. Skupaj z njim je na kratek obisk k izzivalcem prišla Monika, da bi se z njimi malce pogovorila pred dvobojem.

icon-expand Monika in Peter se bosta v jutrišnji oddaji pomerila vsak z enim izzivalcem. FOTO: POP TV