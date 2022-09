Ivan ob razglasitvi padel na kolena, izpadli kar trije tekmovalci

V areno sta po zmagoslavju Ivanove družine morali Aneta in Jožica. Obe sta pokazali veliko znanja, na koncu pa je točka odločila o porazu najstarejše tekmovalke. Po napetem četveroboju sta se poslovila tudi izzivalca Aleš in Peter, družini pa v prihodnjem tednu čakajo velike spremembe.

Ivan ima zelo dober občutek Ivan je imel zelo dober občutek glede tedenske naloge. Ne samo, da je bila njegova družina v prednosti, postavili so tudi nadstrešek za mlin, kar sploh ni bil del naloge. Novi član družine Jan pa se ni veselil selitve v kajžo, kajti Jožica ponoči žaga drva. Tudi Aneta se ni veselila nočitve v kajži, upala je, da bo njena družina tudi ta teden zmagala.

Peč ali parna lokomotiva? Zjutraj sta obe družini pogledovali čez ograjo. Danijelina je ugotavljala, da se je že nehalo kaditi iz sosednjega dimnika, Ivan pa je opozoril, da se iz peči sosedov kadi preveč. Tuhtal je, da so morda uporabili preveč mokra drva. Družini nista pozabili na svoje dvobojevalce. Maja je obema Janoma povedala, da so zmleli že vso pšenico, medtem ko sosedje ponoči niso delali. A je bil Tom optimističen, bil je prepričan, da so v prednosti in da bodo zmagali. Drama v hiši, kruh se je zažgal V Danijelini družini se je nato začela drama, saj se je njihov kruh zažgal. Vonj je prineslo tudi do sosedov in Andrea je dobila upanje, da bodo na koncu bolj uspešni. Aljaž pa je bil jezen nase, ker peči pred odločilno peko ni dovolj preizkusil. Ko je iz nje vzel še drug hlebec kruha, ni bil nič bolj zadovoljen. Resda je bil še vedno pozitiven, a je imel občutek, da jim ne bo uspelo. Zadnja priložnost za izzivalce Izzivalci so izvedeli, da imajo ta dan zadnjo priložnost za vstop na posestvo. Natalija: "Za njo pa se bo, tako kot za vse dobre stvari v življenju, treba boriti." Spakirati so morali in se odpraviti proti areni. Monika je pričakovala četveroboj, dodala je tudi, da ima svoj načrt.

Ivan ne pozabi na Aleša Ivan se je prijazno spomnil na Aleša, ki jim je kot dninar zelo pomagal pri gradnji peči in jih rešil pred neuspehom. Družina ga je v zahvalo želela povabiti na kos kruha, zato da bi se z njimi tudi malce poveselil in ne samo delal.

Bilo je kot v filmu, Ivan je padel na kolena Ob prihodu gospodarice je bilo na posestvu napeto kot še nikoli doslej. Nada je najprej opazila, da mlina ni na mestu, kjer bi moral biti. Danijela je pojasnila, da na trgu niso mogli mleti zaradi dežja. Tom je povedal za vrečo, ki se je strgala, Nada pa jih je spomnila, da bi morali bolj paziti. Družina je nato razkrila, da jim je ostalo še nekaj zdroba. Nada: "In vi korenjaki ste tole kar malo skrili." Poskusila je še njihov kruh, nato pa se je odpravila k sosedom. Tam je bila videti bolj zadovoljna z namleto moko in kruh ji je zelo lepo dišal. Ugotavljala je, da je Ivanova družina končno dojela in začela delati. Glavi družin sta se nato odpravili na trg in Nada je povedala, da bo imela težko nalogo. Še enkrat je pogledala kruh obeh družin, nato pa izobesila zastavo Ivanove družine. Ivan je padel na kolena, nato še v objem treh deklet. Takoj se jim je zahvalil, ker so so se trudile pri nalogi. Enako veselje je bilo tudi v kajži, ko sta oba Jana izvedela, da jima ne bo treba v dvoboj.

Jožica se poslovi od svojih otrok

Danijela je v areni povedala, da je bila ta teden sreča na strani Ivanove družine. Aljaž jo je ob tem izredno pohvalil kot glavo družine. Nato sta se jim pridružili Aneta in Jožica, ki je izbrala dvoboj v znanju. V igri Kocka znanja sta morali za zmago nabrati sedem točk. Prva točka je šla Aneti, na naslednja tri vprašanja sta obe odgovorili pravilno. Z naslednjim pravilnim odgovorom je Jožica izenačila rezultat, a je Aneta takoj zatem znova povedla. Obe tekmovalki sta nato odgovorili pravilno in Aneti je manjkala samo še točka do zmage. Jožica jo je še enkrat dohitela in izenačila rezultat, nato pa je Aneta s pravilnim odgovorom na naslednje vprašanje prišla do zmage, priborila si je tudi imuniteto v prihodnjem tednu. Jožica se je poslovila od svojih 'otrok', povedala jim je, da se je z njimi imela zelo lepo.

Po četveroboju izpadla še Aleš in Peter

V areno je nato prišla še Ivanova družina. Natalija: "Pred vašimi očmi se bo odvilo zadnje poglavje zgodbe z izzivalci." Ti so se morali pomeriti v četveroboju in Peter je napovedal: "To bo epski boj alfa samcev in starlet." V igri Nestabilna družina so morali v ravnotežju držati leseno majavo mizo. Na njej so morali iz lesenih kvadrov postaviti stolp, tako da se je izpisala beseda Kmetija. Aleš ni bil videti preveč osredotočen in mu je šlo najslabše, Petru se je stolp podrl in je moral začeti znova. Monika in Karin sta bili najbolj osredotočeni, Monika je prva uspešno zložila stolp in se je počasi vrnila na začetno pozicijo, s tem pa postala prva zmagovalka. Karin je kot druga postavila stolp, se vrnila na začetno pozicijo in postala druga zmagovalka četveroboja. Aleš in Peter sta se tako lahko samo še poslovila od sotekmovalcev. Monika in Karin sta se morali odpraviti v gozd, kjer bosta še zadnjič prespali.

