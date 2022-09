Ivan z zmago v dvoboju izgubil prijatelja

Po pričakovanjih se je z zmago pri tedenski nalogi okitila Danijelina družina. V areno sta zato morala Ivan in Vladislav, slednji pa se je moral posloviti. Pred Andrejino družino je težka naloga, poleg tega so sosedje začeli dvomiti v iskrenost glave družine.

Dolga noč za Jana in Andreo Jan je noč prespal pod milim nebom, saj ga je bilo še vedno strah glave družine. Jan: "Od Andree nikoli ne veš, kaj pričakovati. Lahko se ji 'strga' ali pa ne." Tudi Andrea je to noč veliko premišljevala, saj je sama prav tako izkusila, kako je spati na prostem. V nekem trenutku je želela oditi do njega in se z njim pogovoriti, a je Jan po njenem mnenju nezrel, zato tega ni storila. Drugi družini se je Andrea smilila, saj so se vsi obrnili proti njej. Opazili so tudi, kaj vse je postorila, medtem ko so ostali člani posedali.

icon-expand Vladislav med pogovorom z mamo. FOTO: POP TV

Vladislav želi domov Vladislav se je lahko pogovoril z mamo in ji voščil za rojstni dan. Povedal je, da želi domov in da nima več motivacije. Mama mu je svetovala, naj se ne ozira na druge. Vladislav: "Jaz nase gledam, saj zato grem ven." Maja je njemu in Ivanu prinesla skromen zajtrk in trojici je bilo jasno, da bosta morala v dvoboj. Ivan je bil pripravljen, ni pa mu bilo vseeno, ker je njegov nasprotnik njegov prijatelj. Jan razjezi gospodarico Gospodarica Nada je naznanila, da je popravnih izpitov konec. Andrea je kot opravičilo za nedokončano peč navedla, da moški niso vedeli, kako naj se je lotijo. Nada ji je svetovala, naj peč dokončajo, saj jim bo prišla še kako prav. Nakar se je opogumil Jan in Nado prosil za moko ali nekaj hrane, ker so povsem brez energije. Nada je pokazala na nedokončano delo: "Če bi peč stala, bi čez dva dni imeli kruh." Dodala je še: "12 rok je sedelo tamle v senci, pa čakalo, da jim bo gospodarica prinesla en hlebec kruha, namesto da bi si ga takšni dedci sami zaslužili."

icon-expand Jan je gospodarico prosil za hrano, a je bil kregan. FOTO: POP TV

Zmaga za Danijelino družino, kokoši za Andrejino Druga družina je Nado razveselila z vrhunsko pečjo, zato je seveda izobesila njihovo, rumeno zastavo. Družini sta dobili cekine za tržnico, dodatne si je s svojim delom prislužil pridni Denis. Danijela je poudarila, da je tudi Aljaž ves čas delal, svetoval in vodil moški del ekipe. So se pa čudili, ko je gospodarica v hlev pripeljala kokoši. Člani Andrejine družine so bili neprijetno presenečeni, ko so izvedeli, da jajca pripadajo hiši, druga družina pa jim jih bo v zameno za skrb za kokoši odstopila, kolikor bo hotela. Andrea se opraviči Janu Danijela se je nato odpravila v kajžo in domov odpeljala Denisa in Toma. Ivan in Vladislav sta morala v areno, kjer se jim je pridružila njuna družina. Natalija jih je povprašala o odnosih, kajti v tem tednu so se vsi obrnili proti glavi družine. Peter je povedal, da se izogiba Andrei in da z njo ne more biti v istem prostoru. Andrea je pojasnila, da ji ni bilo vseeno za Jana, ki je spal zunaj. Opravičila se mu je, on pa je opravičilo sprejel. Andrea se je strinjala, da so bili slabi odnosi krivi za njihov neuspeh pri tedenski nalogi. Peter je še dodal, da Maja za razliko od Andree zelo dobro motivira družino.

icon-expand Ivanu je bilo težko pri srcu, ker je izgubil prijatelja. FOTO: POP TV

Prijatelja se morata ločiti V areni se je družini pridružil dvojec, ki je bil doslej nerazdružljiv. Vladislavu prav zaradi tega ni bilo prijetno, izbral pa je dvoboj v spretnosti. V igri Kot na sliki sta morala s pomočjo kresila najprej zanetiti ogenj in prežgati vrv nad mizo, s tem pa osvoboditi izvijač, s katerim sta lahko odprla mizo. Notri je bila slika, na podlagi katere sta morala sestaviti sestavljanko na drugi strani arene. Prvi je ogenj zanetil Ivan in tudi osvobodil izvijač, a mu je bil Vladilsav tik za petami. Ivan je znova prvi prišel do slike in začel sestavljati sestavljanko. Vladislav se mu je z zamudo pridružil, a je bil Ivan hitrejši tudi pri zadnjem delu naloge. Dvobojevalca sta se objela, Ivan pa je bil malce jezen, ker se je moral ločiti od prijatelja. Tudi Vladilsav je odšel z mešanimi občutki: "Če bi bilo malo več hrane, bi z veseljem tudi ostal."

Težka naloga za Andrejino družino Natalija je članom Andrejine družine povedala, da je pred njimi težka naloga. Če bodo želeli preživeti, morajo najti nov zagon in dohiteti drugo družino, to pa jim lahko uspe samo s skupnimi močmi. Po Majinem motivacijskem nagovoru so se takoj lotili naloge. Ivanu je uspelo nagovoriti Aleša, da jim je priskočil na pomoč. Zdelo se mu je, da je njihovo zadnje upanje. Poleg tega jim je Aljaž prijazno priskočil na pomoč z nasveti.

icon-expand Natalija: Pot je še dolga. FOTO: POP TV