Ivan zaradi poškodbe tik pred finalom zapustil tekmovanje

Začel se je finalni teden, porotniki pa so sladko spali. Tom se je navadil na zgodnje vstajanje in je poskrbel za živali, premišljeval pa je: " Ta teden se nam, tekmovalcem, ne piše dobro. " To je še posebej veljalo za Ivana , ki ga je vse bolelo. V dvoboju z Janom si je poškodoval ustnico in prst, še najbolj pa ga je seveda skrbelo zaradi prsta.

Maja je to jutro predala klobuk glave družine Aneti , ki je finaliste takoj 'postrojila'. Aneta: " Nisem prišla nagajat, prišla sem pomagat, ampak neke osnovne stvari bom pa skušala doseči. " Ker pa se je Aljaž takoj začel pritoževati, je bila razočarana. Če bi imela možnost zavrteti čas nazaj, ne bi prišla. Aneta: " Ker mi je škoda mojega časa, mojega truda, moje energije za ljudi, ki se dobesedno požvižgajo na vse skupaj. " Aljaž pa: " Jaz se počutim kar ponižanega, ko me poskuša kdo komandirati. "

V Kmečkem listu so porotniki prebrali, da se jim bodo pridružili še štirje izpadli tekmovalci. Preostale štiri porotnike bodo namreč izbrali finalisti sami, kar bi lahko bila ena najpomembnejših odločitev letošnje sezone. Danijela je takoj pomislila na Moniko , Ivan je pomislil na Vladislava in Aleša . Aljaž je povabil Petra , a le zato, ker sta se dobro razumela z Aneto in ga bo morda lahko obrnila. Toma pa je Aljaž povlekel za nos, češ da je klical Andreo . Tom jo je kljub temu poklical, verjel je, da mu bo stala ob strani.

Aneta je finalistom naročila, da morajo očistiti traktor in pospraviti hišo. Konkretneje je razdelila naloge, Toma in Danijelo je zadolžila za delo v hiši, Ivanu in Aljažu pa je naročila, da morata pospraviti orodje. Aljaž se je uprl: " Dol mi maha. " Aneti je začelo prekipevati, finalist pa se je jezil, da bo raje spal v hlevu, kot pa porotnikom spodnašal zadnjo plat. Aneta ga je spomnila, da si s takim načinom ne bo prislužil točk pri porotnikih, njemu pa je bilo vseeno. A se je kasneje vendarle lotil dela.

Finalisti ne bodo sedeli križem rok

Finaliste je nato obiskala še Nada in jim predala tedensko nalogo. V zadnjem tednu tekmovanja bodo morali pospraviti vse, razen delavnice in kozolca. Danijela se je spraševala, kako jim bo to uspelo, glede na to, da jim tudi porota nalaga opravila. Karin je predlagala, da bi jim pomagali, a se je hitro odločila, da zaradi njihovega pritoževanja tega ne bodo storili. Se je pa kasneje pri podiranju ograje Tomu in Danijeli pridružil Jan, pa čeprav je bil poškodovan. S tem se je v Danijelinih očeh izkazal za prijatelja in podpornika. A je Danijeli in Aljažu kasneje na pomoč priskočila tudi Maja.

Anetin poduk Aljažu

Aljaž in Aneta sta se umaknila na samo, kjer je porotnica tekmovalcu položila na srce, da s slabo voljo škodi samemu sebi. Aneta: "Govorim ti iz lastnih izkušenj." Zdelo se ji je, da išče krivca v drugih ljudeh, namesto da bi začel pri sebi. Ko ga je vprašala, zakaj se mora tako prerekati, preden zagrabi za delo, pa ji je pojasnil: "Zato, ker mene boli, da mi nekdo nalaga delo, ki ga jaz sam opazim." Mnenja je bil tudi, da so njegove odločitve dovolj pametne in premišljene.