Ivanu ni uspelo izgubiti, Aneta mora v areno

Ivan se je na vse pretege trudil, da bi Aneta zmagala v dvoboju, a ni mogel več zavlačevati. Aneta bo morala v četrtkovo areno, poleg tega je Manja iz šotora izmaknila namig za zlati kamenček.

Frači za grešna kozla

Za zadnji dvoboj grešnih kozlov je Natalija želela, da bi bila Aneta in Ivan čim bolje pripravljena. Glavno orodje jima je zato poslala vnaprej, in to sta bili frači. Manja je eno preizkusila kar sama, ko pa jo je Jan dal Aneti, da bi jo preizkusila še ona, je vzrojila, češ da ne bo in da se je že predala. Danijela: "Ona ve, da ji ta igra ne leži, in je spet živčna." Ivan je nato Aneti dal nekaj nasvetov, a je povedala, da jo boli komolec. Aljaž je ugotavljal, da bo imel Ivan kar težko nalogo, da bo izgubil. Aneta je nato le poskusila, a ker ji ni šlo, je napovedala, da bo na trgu kar sedla. Nato si je premislila in povedala, da se bo borila, a ne zase, temveč za klan.

icon-expand Aneta ni bila navdušena nad streljanjem s fračo. FOTO: POP TV

'Vojna bo' Manja se je medtem odločila, da bo šla takoj po dvoboju iskat škornje, ki jih je pozabila v šotoru. Tam se je morda skrival tudi namig za zlati kamenček. Jan ji je svetoval, kje vse naj pogleda, predvsem pa, da mora biti hitra. Manja: "A veste, kaj pomeni, če jaz ukradem namig? Vojna. Vojna bo." Aneta mora v areno

Sledil je zadnji boj grešnih kozlov v sezoni. Zmagovalcu se je obetala imuniteta in mesto v polfinalnem tednu, poraženec pa se bo morda po areni moral posloviti. Aneta in Ivan sta se pomerila v igri Frača, zadeti pa sta morala vsak svoje tri glinene posode, jih prevrniti ali razbiti. Natalija je opazila, da je Ivan površen: "Sprašujem se, ali namerno ali ne?" Ko je Ivan po nesreči zadel prvo posodo, se je zdrznil, nakar je namenoma zadel Anetino posodo. Tekmovalci so zaradi zavlačevanja začeli izgubljati potrpljenje. Ivan je nato zadel drugo posodico, nakar je začel pogledovati proti Aljažu za dovoljenje, da dokonča nalogo. Ko je zadel še tretjo posodico, je bil vesel, ker je dobil imuniteto, hkrati pa žalosten zaradi Anete, ki bo morala v areno.

icon-expand Ivan se je trudil zavlačevati, a je Aneta kljub temu izgubila. FOTO: POP TV

Manja izmakne namig, Jan najde drugega Manja je takoj po dvoboju pohitela v šotor in vse preiskala. Na koncu ji je uspelo pod posodo na mizi najti namig. Komaj je čakala, da bo novico zaupala Danijeli, za namig je izvedel tudi Jan. Ivan je medtem zaman iskal dragocenost, zato se mu je pridružila še Aneta. Ker namiga nista našla, je tekmovalka začela izgubljati motivacijo za boj. Medtem ko so jo njeni zavezniki poskušali motivirati, so Manja, Danijela in Jan vneto iskali kamenček. Na svoje veliko presenečenje je drugi namig našel Jan, prvi namig pa je trojica vrnila v šotor, le da na drugo mesto.

icon-expand Manja, Jan in Danijela so v veliki prednosti pri iskanju zlatega kamenčka. FOTO: POP TV

Ivan se je kasneje še malce trudil z iskanjem, a namiga ni našel. Tom je zato že začel sumiti, da nekaj skriva, saj so doslej vsi grešni kozli bili pri tem uspešni. Aneta se je z Ivanom dogovorila, da bosta po večerji nadaljevala z iskanjem. Na koncu ga je uspelo najti Ivanu, a je bil nasprotni klan v veliki prednosti.

