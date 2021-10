Izdaja za izdajo: spletkam na Kmetiji ni videti konca

Člani družine so se lotili košnje, pri tem pa so imeli nemalo težav. Gospodarica Nada jim je dala na voljo le 4 kose, travnik pa je zares velik. Vsak je moral najprej nabrusiti svojo koso. Franc je Tadeju, Ginu in Mattii kazal, kako se kosi, a fantom delo nekako ni steklo. Tadeju je šlo bolje. Tilen je nato prevzel vajeti in učil Gina, Tadeja in Mattio, kako se kosi in brusi. Del travnika sta pokosila Anže in Ambrož, da bi fantje prej opazili sporočilo, ki sta ga nastavila. Večkrat so šli mimo – listka pa niso opazili.

Dekleta so bila pri postavljanju kozolca uspešnejša kot fantje pri košnji. Le Lino je med delo obremenjevalo sporočilo, ki ga je prejšnji večer prejela od stricev od ozadja. Ni se namreč spomnila vseh besed. Karin, Tjaša, Lina, Aljaž in Romana so pridno delali, medtem ko Polone in Nine ni bilo na spregled. Morali bi pobarvati stebre, a sta se raje pogovarjali in se sprehajali, kar je preostala dekleta in Aljaža jezilo.

Nina je medtem zaupala Tadeju, da si želi v dvoboj, tekmovati pa želi proti Polono, da bi Polona zmagala, ona pa odšla s posestva. Upa, da bo po areni pristala v hiši v gozdu in tam z Ambrožem skovala nov bojni plan.