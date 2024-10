Izdani Marcel: Daj vzemi mi nož iz hrbta, prosim

Oranžna družina je za prvega dvobojevalca izbrala Žana Hroneka, v modri družini pa sta predvsem Tim Novak in Anja Malešič s kamenčkoma razočarala Marcela Verbiča. Slednji za razplet glasovanja krivi Nušo Šebjanič in sklenil se je maščevati njej in Timu.

Delo in modrosti Igor Mikič je povedal, da je morala v njihovi družini padla, saj nimajo potrebnega znanja, da bi opravili težko nalogo. Marjana Povše je moške spodbujala, da naj vsaj poskusijo, a so sprva bolj modrovali. Igor je na koncu motivacijo našel v selitvi nazaj v hišo: "Jaz res ne bi bil rad še pet dni v hlevu." Družina je ugotavljala, da gre Niku Trilerju naloga najbolje o rok, on pa je komentiral, da bi se lahko naučili vsi, če bi le našli voljo. Pri sosedih pa je Marcel Verbič kljub dogovoru, da bo ponoči vsak naredil vsaj en kolut volne, šel spat. Tekmovalec je povedal, da se mu nočno delo zdi neumno in da je teden poprej skoraj izgorel, toda glava družine Tamara Talundžić ni bila zadovoljna.

Klan znotraj klana Tjaša Vrečič je razkrila, da skupaj s Timom Novakom in Nušo Šebjanič načrtujejo sabotažo naloge, v primeru, da bo v sosednji družini za prvega dvobojevalca izbran Žan Hronek. Kasneje je Tjaša še pojasnila, da skupaj s Timom tvorita klan znotraj klana, v areno pa želita spraviti Tamarina zaveznika iz sosednje družine, Nika in Borisa Vidoviča. 'Daj vzemi mi nož iz hrbta, prosim' Natalija Bratkovič se je najprej oglasila v hiši. Tim je kamenček namenil Marcelu, ki je komentiral: "Daj vzemi mi nož iz hrbta, prosim." Prepričan je bil, da ga je k temu nagovorila Nuša Šebjanič. Tjaša je Marcela razočarala, ko je pristavila še svoj kamenček. Žiga Mohar, Nuša, Anja Malešič, in Stanislav Travnikar so ji sledili. Marcel je svoj kamenček namenil Nuši, Tamara se mu je pridružila. Nuša je bila mnenja, da nima takšnega vpliva na Tima in da nista imela nobenih dogovorov, Marcel pa ji ni verjel, izjavil je, da je njen vpliv ogromen. Kasneje je povedal: "Absolutno sem razočaran, da ga lahko ena ženska tako obrne, kljub temu, da ima doma punco. Ampak v redu, naj stoji za svojimi dejanji kot pravi moški, če to on sploh je, in naj sprejme posledice."

Žan je prvi dvobojevalec v hlevu V hlevu je Igor kamenček namenil Žanu, češ da bi se rad z njim preizkusil v areni. Boris se mu je pridružil, Žan je kamenček namenil Niku, ta mu ga je vrnil. Marjana in Maja Triler sta prav tako glasovali za Žana, Ines Dužič pa je kamenček namenila Borisu. Žan je tako postal prvi dvobojevalec, v areno pa bo moral le v primeru poraza njegove družine pri tedenski nalogi. Tamarina taktika Marcel se je po glasovanju umaknil na samo. Na opazovalnici se mu je pridružil Žiga, ki je izvedel, da bo Tim zagotovo drugi dvobojevalec in da je s kamenčkom njemu v resnici ogrozil samega sebe. Tamara pa je medtem zaupala Niku, da je bilo to, da ni glasovala za Marcela, taktična poteza. Tako bi imela več možnosti, da bi jo Marcel v primeru poraza imenoval za glavo družine. Niku je naročila, naj skupaj z Borisom Marcelu to tudi namigneta.

