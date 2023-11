Izginila bo Suzanina dragocenost, Žan bo obtožil Matejo

V nocojšnji oddaji pa se bosta za imuniteto pomerila Patricija Virant in David Peter Sekirnik. Patricija bo pred dvobojem borbeno razpoložena, zasluge za to pa bo lahko pripisala tudi trenerki Mateji. A tudi David bo napovedal, da bo dal vse od sebe in poskusil zmagati. Kdo pa bo na koncu slavil in kdo bo moral v ponedeljkovo areno?