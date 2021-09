Izglasovali bodo drugega dvobojevalca, ljubosumje pa vse večje

Nika in Dominik se ne bosta mogla sprijazniti s tem, da se bo moral Dominik v areno podati kot prvi dvobojevalec. Kovala bosta novo taktiko, a ne bosta edina. Tudi Lini in Aljažu ne teče vse kot po maslu – štrene jima bo še naprej mešal simpatični in drzni Ambrož.

Kako bodo pari prestali nov dan, poln preizkušenj? Bodo člani družine upoštevali glavo družine Franca in uspeli postaviti kajžo? Kdo bo postal drugi dvobojevalec? Vse izveste že nocoj ob 21.00 na POP TV ali pa že zdaj na VOYO.