Izmučena Suzana: Ne morem cele noči delati

Marcelova družina je mlela že z dvema mlinčkoma. David Peter Sekirnik je v tem videl prednost, ki bi njegovo zaveznico Matejo Šereg lahko rešila pred areno. Je pa bila zaradi nočnega mletja pšenice na robu obupa Suzana Bajrić . Povedala je, da je izmučena: " Ne morem cele noči delati. " A sta Tamara Talundžić in Maja iz sosednje družine povedali, da sta z Žanom Simoničem znova odšla s trga 40 minut pred iztekom njihovega časa za mletje. To sta povedali Mateji, ki je Žanu očitala, da se ne trudi, ker je dvobojevalka ona. Ko je Žan o tem poročal Suzani, se je v hiši znova vnel prepir.

Družina v hlevu je prva izbirala drugega dvobojevalca. Tamara je glasovala za Domna Ofaka , Maja, Kristijan Kozole in Klara prav tako. Alen Ploj je povedal, da sta se z Domnom spoprijateljila, zato je glasoval za Tima Novaka . Domen je storil enako, češ da upošteva njegovo željo po dvoboju s Kristijanom. Tim je glasoval za Domna, Nuša pa je pristavila še svoj kamenček. Domen je bil presenečen, saj je bil prepričan v svoja zavezništva, predvsem z Majo. Po glasovanju pa so tekmovalci ugotavljali, da Domen igra igro večkratnega agenta in da spletkari.

Matejina nasprotnica je Anja

V hiši je prvi, Francev kamenček dobila Anja Malešič, ta je glasovala za Patricijo Virant. Suzana je glasovala za Anjo, Žan prav tako, pridružila se je še Patricija. Mateja si je v kajži želela družbe pozitivne Anje, tudi David je glasoval za Anjo, Marcel pa je pristavil še svoj kamenček. Anja je tako postala druga dvobojevalka, v areno pa bo morala, če bo njena družina poražena pri tedenski nalogi.

Marcelova družina opušča izmene

Po glasovanju je mlin znova sameval. Marcel je povedal, da na izmeno ne bo nikogar, ni pa dovolil, da bi v tem času mleli sosedje. To se je Domnu in Alenu zdelo neumno, njuna družina pa je slišala ropot, ki je prihajal iz hiše. Vedeli so, da so se domislili načina, kako lažje in hitreje mleti moko. Domnu je prišlo na ušesa, da Marcelova družina zaradi tega premišljuje celo o opustitivi nočnih izmen.

'Moraš biti res pogumen, da punci groziš'

Kristijan in Tim sta se odločila, da bosta zasedla prazen mlin. Ko sta začela mleti, so to takoj slišali sosedje. Marcel: "Videti je, da se na tej kmetiji pravila in dogovori ne spoštujejo. Karkoli se zmenimo, sosedje delajo po svoje." Tim mu je povedal, da ne podpira lenobe, zato je prišel delat. Marcel je med pogovorom dobil občutek, da mu Tim grozi, Tim pa se je spomnil na njegove grožnje Tamari: "Ti groziš puncam, meni zagotovo ne boš. Moraš biti res pogumen, da punci groziš."