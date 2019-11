Izolirani kmetje Alyo požirali z očmi

Gospodarica Nada je trud družine bogato nagradila. Potem ko se se konkretno posladkali, so zaslišali glas pevke Alye, ki je bila del nagrade. Luka Lampret je bil še najbolj navdušen, saj je njen velik oboževalec in jo posluša že od majhnih nog. Ostali tekmovalci niso kaj dosti zaostajali in dobre volje ni manjkalo. Alya: "Vzdušje tukaj je fenomenalno."