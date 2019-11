Izpadli tekmovalec Kmetije v družbi postavnih deklet

Denis Šajher Kovačič se med snemanjem resničnostnega šova Kmetija ni ogrel samo za Saro Rutar, simpatije je začel gojiti tudi do kamer. In če je Sara v romantičnem pogledu že preteklost, pa se Mariborčan vse bolj ogreva za medijski svet. Zato se je z veseljem odzval na povabilo ansambla Okej k sodelovanju pri snemanju videospota za pesem Romantična komedija, ki jo je štiričlanska fantovska zasedba s Koroške posnela skupaj s pevko Adrijano Kamnik. Denisu so namenili glavno vlogo in družbo postavnih deklet. Denis v smehu: "Sem se jaz tudi kar začutil v tej vlogi. Super je bilo. Punce so bile v redu, dobre, luštne, smo ostali v stikih."