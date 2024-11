Izpadli Žan: Med nama s Tjašo ni nobenih zamer

Čeprav so ga v šovu izdali zavezniki, Žan Hronek do članov svojega klana ne goji zamer. "Bil sem mož beseda, podpirali smo se od samega začetka, brez veze, da bi komu kaj zameril," je povedal, hkrati pa meni, da je Kmetijo zapustil prehitro. Če bi izkušnjo lahko ponovil, bi ravnal drugače. "Vsekakor bi Žigo in Tjašo prej obrnil proti Timu ," je razmišljal.

Z večino sotekmovalcev ostaja v dobrih odnosih, kljub temu, da so razsejani po vsej Sloveniji. "Tjaša mi je ravno danes poslala sporočilo glede zadnje epizode Kmetije," pravi 25-letni ljubitelj košnje trave. "To delo mi nikoli ni bilo težko, pravzaprav me sprosti," je pojasnil in si ob koncu oddaje vzel tudi čas, da je Alenu, Teji in Maticu, kar z zarjavelo koso, ki krasi studio, demonstriral pravilno košnjo. Teja nad svojimi učnimi minutami sicer ni bila navdušena. "Neumno se mi zdi, da tule zrak kosim," se je smejala.