Kmetija

Jan: Če se oni delajo norca, se bomo pa še mi

Velenje, 10. 03. 2026 21.29

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Družina Urške Gros je ostala brez mleka in jajc, potem ko sosedom ne bo želela posoditi tehtnice. Prvi dvobojevalec v hlevu je Mark Baržić, Igor Mikič in Žan Zore pa sta že na sledi skrivnostnemu zakladu.

'Če se oni delajo norca, se bomo pa še mi'

Družina Urške Gros je prva začela z ribanjem zelja, ki je pod taktirko Franca Vozla potekalo v neusmiljenem tempu. Ko je na vrsto prišla družina Aleksandre April, je že prišlo do prvih težav, saj tehtnice ni bilo na dogovorjenem mestu. Urška se je namreč odločila, da jim tehtnice ne bodo dali, saj je to bila prednost življenja v hiši. Ko sta se mimogrede sprla brata Jan in Žan Zore, je bilo za rdeče še manj upanja, da jo bodo dobili. Jan se je jezil, da hiši odslej ne bodo dajali jajc in mleka. Jan: "Zob za zob, oko za oko. Če se oni delajo norca, se bomo pa še mi."

Franc je bil zadovoljen s prvo izmeno, a je v hiši ugotovil, da kozarci niso dovolj polni, zato se je odločil za popravek. Pia Filipčič je medtem stražila zelje svoje družine, saj so sklepali, da je Urškina družina zmožna kraje. Pii se je tudi zdelo, da sosedje ne delajo pravilno.

Med novo izmeno je zaradi odsotnosti glave družine ukaze dajal Igor Mikič, ki se je na delo spoznal, saj je kot otrok pomagal dedku na kmetiji. Mnenja je bil tudi, da bo njihovo zelje boljše, a so bili sosedje prepričani v nasprotno.

Med naslednjo menjavo sta se družini sporekli glede živali, saj je Aleksandrini družini prišlo na uho, da so sosedje pomolzli kozi. Jan je bil mnenja, da bi morali biti za to kaznovani. Jan: "To je res podlo in umazano." Carmen Osovnikar pa se ni strinjala: "Mi nismo krivi, če oni ne pazijo na svoje živali, tako da bi jaz kar njih kaznovala."

Mark je prvi dvobojevalec

Družina v hlevu je bila na vrsti za izbor prvega dvobojevalca, odločali so med hlapcem in deklo. Ema Dragišić je La Toyi Lopez pred tem naravnost povedala, da bo izzvala njo, zato sta se pred Natalijo Bratkovič sporekli. La Toya je bila mnenja, da je ljubosumna zaradi njenega druženja z Janom, Ema pa je pojasnila, da gleda na delo. La Toya: "Kdo si pa ti, da bi to govorila, kdo je priden in kdo ni priden? A ti si pa najbolj pridna?"

La Toya je po dolgem razpravljanju glas namenila Emi. Juš Čop je glasoval za Marka Baržića, Jan prav tako. Pia se je odločila za Emo, Igor pa za Marka, saj ni pokazal lojalnosti. Mark je dobil tudi glas glave družine in bo v primeru poraza pri tedenski nalogi moral v areno. Svojega nasprotnika bo, tako kot Gregor Merdaus, izbiral sam.

Igor in Žan najdeta pismi

Gospodarica Nada je naznanila, da bosta družini dobili novo zalogo zelja, saj so zribali že celo prvo pošiljko. Nada: "Navdušena sem nad vašo delovno vnemo." V tem tempu sta družini tudi nadaljevali, izjema sta bila kmeta tedna Igor in Žan, ki sta si s svojimi zlatniki kupila razvajanje v hišici na klancu. Igor je med uživanjem opazil skrinjico, v kateri sta se skrivala pismo in namig. Pismo je govorilo o Evi, ki je živela na posestvu okrog leta 1910. Poročila se je z Ivanom, na posestvu pa sta delala dekla Liza in hlapec Gašper. Nekega dne je izginila Evina dragocena podkev, a je gospodarica razkrinkala storilca, nazaj dobila svoj zaklad in ga zakopala nekje na posestvu. Do njega so vodili namigi in kmeta tedna sta morala za začetek razvozlati lahko uganko. Hitro sta ugotovila, da se namig skriva pod kamnom v vrtači. Nista pa vedela, kaj je vrtača.

Evina skrinjica je odprta, začel se je lov za namigi.
Evina skrinjica je odprta, začel se je lov za namigi.
FOTO: POP TV

Ta teden je Kmetija na sporedu od torka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

La Toyi se bo dvignil pritisk: Kdo si pa ti, da bi to govorila?

