Jan iz Kmetije želi razveseljevati ljudi in jim vlivati upanje

Seveda ne bi si smel nalivati polnega vedra vode, ker je bilo težko loviti ravnotežje. Sem pa šele zdaj opazil, ko mi ljudje pišejo, da je Denis imel rutko na glavi in mu je to najbrž pomagalo, da mu vrč ni drsel dol. Dejstvo pa je, da je Denis v vsakem primeru bil boljši, in sprejmem poraz.

Tvoj soimenjak Jan je napovedal maščevanje, tudi ostali člani družine so Denisu precej zamerili njegovo igro. Želeli so si, da bi na posestvu ostal ti. Koliko ti to pomeni?

To mi pomeni veliko, ker sem se zelo dobro razumel z večino. Vedno sem jih nasmejal in smo dejansko postali družina. Se mi zdi, da so vsi pogruntali', kakšno umazano igro igra Denis, in upam, da ga Jan res vrže ven.

Bil si torej priljubljen, pa čeprav ti je marsikdo očital, da imaš dve levi roki. Kako bi glede dela ocenil samega sebe?

Zdi se mi, da sem se hitro vključil v družbo, pokazal kakšna oseba sem, zato so me tudi imeli radi. Kar se tiče dela, sem bil zelo priden, nisem delal niti sekunde manj kot ostali. Žal si je Ivan začel izmišljevati te stvari in 'šuntati' ostale, in saj ste sami videli, kakšno igro igra on. Moram povedati, da sem res razočaran nad nekaterimi, ki se tako lažejo.

Kaj vse pa si se naučil na posestvu? Kot si povedal, si košnjo, žaganje in obdelavo lesa znal oziroma obvladal že prej.

Ja, definitivno so mi te izkušnje z obdelavo lesa pomagale, saj smo večino nalog delali prav s tem. Naučil sem se veliko novih stvari, kot sta na primer molža in izdelava kmečke peči.

Si pa na posestvu podrl rekord, in sicer v litrih popitega mleka. Malo za šalo, ali je psa, tvojo najljubšo žival, morda zamenjala krava?

Ne, ah, kje! Še vedno je kuža ena najbolj iskrenih žvali, ki jim lahko zaupaš s svojim življenjem. Moram pa priznati, da sem se zelo povezal tudi s kravami in kozami, ki so mi bile zelo pri srcu.