Jan izpovedal svojo žalostno osebno zgodbo

Tekmovalec Jan je svoje sotekmovalce v šovu Kmetija ganil z žalostno življenjsko zgodbo. "Imel sem težko prometno nesrečo, zaradi katere sem postal invalid, a sem vse to s svojo pozitivno zgodbo premagal. Danes živim normalno," je priznal Mariborčan, ki pa je vsem skupaj tudi priznal, da je bil nazadnje zelo močno razočaran, ko sta njegovi hčerki z njim prekinili vse stike. "Ne vem niti, kaj se z njima dogaja, ker se sploh ne slišimo. Sami me kot očeta ne pokličeta, jaz pa tudi ne. Ne mine dan, ko ne bi pomislil na moji hčerki, Lariso in Moniko, ker ne vem, kaj sem naredil tako hudega... A zdaj je očitno prepozno, saj je življenje šlo naprej. Imam lepo hišo in lepo življenje," se je izpovedal Jan.